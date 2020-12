Exagerados

Es este un país agotador. Cuando no es por una cosa es por otra. Ahora van unos generales y dicen que España se arregla fusilando al 55% de la población. Literalmente: "Yo he leído un libro (un libro de Pío Moa. Mitos de la Guerra Civil), como buen facha y si es verdad lo que dice (para mí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".

¡Hala, exagerao! ¡Un libro dice que ha leído! Creo que un libro es mucha lectura para él. Ya dos, le darían mareos.

En cuanto a lo de fusilar, conforme a lo que se ve y oye a diario, son capaces y capataces. Ese es el nivelito, cejijuntos, crispados, llamando traidor y criminal a todo el que no piense como ellos. O sea, como Dios manda. Inoculando la negrura de su amarga bilis, pues el mundo no gira como ellos quieren.

Así, 26 millones de hijos de puta menos -fusilado arriba, fusilado abajo- es el precio que imponen militares caguetas, incapaces de decir ni mu cuando estaban en activo. Ya no son fieras que asusten, sino leones disecados, sin valor y rellenos de guata.

Lo que no se les puede negar, eso sí, es un proyecto serio para España, su España. Tienen programa de gobierno. Pues fusila que te fusila, solventan de un plumazo (más bien de un plomazo) el problema del paro y el de la vivienda. Y de nostálgicos, nada. Porque no añoran -solamente- la dictadura pasada, sino que plantean una dictadura en el futuro.

A esta hora deben tener ya organizados los grupos de fusilamiento. Primer grupo, o sea, priority: rojos, ateos, sociatas, podemitas y republicanos. Después, feminazis, ecologistas, cantautores, tipos con carnet de la biblioteca… y así hasta 26 millones.

Formados los grupos, ya puedes llamar pidiendo cita para tu fusilamiento. Que tardan en citarte -ten en cuenta que son muchos a fusilar- puedes recurrir a los fusilamientos privados; o sea, de pago.

Aunque también existen los concertados, que es un fusilamiento con todas las ventajas de uno privado (no es al amanecer, que siempre se agradece, y con derecho a cuneta en la autopista y no en una carreterucha como en los fusilamientos públicos) pero te lo paga el Estado.

Muy bueno lo vuestro.