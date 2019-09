Evocaciones isleñas

La tertulia Maitinalia, la más madrugadora de Andalucía, sigue sin tomar descanso ni vacaciones. El dilecto profesor Vázquez Bermúdez provee de documentos y de gráficos, por ejemplo, sobre las almadrabas del Duque de Medina en Conil, tierra de conejos, y de la que se habla como un homenaje a Melchor Ramos Alba, conileño de pro, que la integra. Juan Carlos Carrillo dice que Fernando Quiñones en La Canción del Pirata (Planeta) tiene a su pícaro viviendo aventuras en tal almadraba. Y les recuerdo que el mejor escritor de la historia de La Isla, lo decía: ¿Y la vieja almadraba abandonada? Así, con ese endecasílabo melódico puro, la refería Berenguer en Marea Escorada, isla escorada, acabada, en la vieja marisma abandonada de la playa sin caños ni paseos. Personalmente evoco al Académico José María Cano Trigo, que era el planificador de la instalación de nuestras almadrabas.

Evocando las rutas del atún, ahora que lo del ronqueo se hace hasta dónde no se hizo nunca, Desi Gómez, Sánchez Morillo, Rodríguez Benzo, Andrés Castilla, el de Ambularte, David Orce, Manolo Barrena, etc., que la tertulia crece, han investigado lo suyo bajo la dirección del ínclito profesor Vázquez. Así que se ha comparado el acto sangriento de la pesca del atún en el copo final, con las concomitancias existentes entre ésta y la corrida de toros:

La bamba, parte central de la muleta es en la faena pesquera la pequeña caña de bambú con sedal y anzuelo para captura de túnidos y afines como bonito o listado, rabil, albacora o tuna.

La corrida, que es la suelta y lidia completa de las reses, en la mar es el tiempo que dura la faena de arrastre en la pesca. El tendido, ese lugar de la plaza, es la longitud total del arte de pesca.

Casi todos sabemos qué es el callejón en tauromaquia, pero en pesquerías es el túnel que une el cuadro de una almadraba con la piscina de engorde.

Y, por supuesto, el matador es el copo, que la Real Academia aún no recoge, y dice: " el matador o paños matadores, donde finalmente se dará muerte al atún."

Claro que el matador de toros va embutido en la o las taleguillas, y la taleguilla en la mar es la bolsa de engodo que se une a la gaza del palillo. Y el palillo, que es el estaquillador de la muleta, es en pesca la varilla entre el cordel madre y el rapacejo.

Encontraremos la vara, que no es la de picar, sino los lados mayores del rectángulo que forman las cucharas. Y encontraremos los estribos, que no es lo que parece sino los pies que tienen adosados los caños de desagüe de los corrales marinos para que no se taponen. Y por supuesto el disímil cabresto por cabestro, tan andaluz, y que la RAE reconoce como sinónimos en cabestrante que es el cable del cabrestante. O gavilán, tope de la espada, que en lenguaje marítimo es un ancla sin cepo de tres uñas. Y, por supuesto, el arrastre no del toro sino de la red así llamada, que puede estar sucediendo en la playa de la Puntilla… Y recordemos que se llama faena de pesca a la acción de pescar, que tampoco refleja el Drae que sí refleja la taurómaca.

A lo mejor, ahora, los antitaurinos se convierten en antiatunes…Que cosas más raras se ven.