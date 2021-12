Realmente el pálpito se ha convertido en un post-pálpito o certeza incontrovertible, si el lector amable me permite la palabreja ésta, la de post-pálpito, digo, pues ya hace dos días que el Glorioso jugó, o peleó, más bien, en Carranza. Pero, vamos, la memoria aún recuerda y conserva en su magín cositas del partido y del previo. En fin, por decir algo, lo de Vizcaíno apoyando al contramaestre Cervera y la observación de cómo ahora el presidente se da cuenta de que con los mimbres del equipo que venía de la extinta 2ª B no podemos seguir más, no se nos permite permanecer más en primera. Creo que no se puede hacer más con menos, empero. Aunque subsisten excepciones estupendas, como la Furia Gitana, el comprometidísimo Espino, por quien siento una predilección especial, pues es "amigo que nunca falla", emblema que lucía en los portones de las casas bajo un icono del Corazón de Jesús. Es pelotero que da el cien por cien. No da más más porque no puede, mas es un ejemplo para todos, pues hay que verlo con la cabeza hundida entre los hombros corriendo la banda izquierda que parece como si se dejara la espalda atrás tal un poseso. Bravo Espino. Bravo, Espino. Por cierto, ¿no les parece a ustedes que Espino nos va a durar menos en el Glorioso que un perejil en la cocina del Casa Samuel de mi infancia, el montañés que guardaba por las noches la pierna ortopédica debajo de la cama? Sito en San Juan de Dios, allí comía un servidor una o dos veces al año el pollo con el que Carpanta soñaba a diario. Porque, sepan las nuevas generaciones: comer pollo era un plato exquisito al alcance de muy pocos. Cómo ha cambiado España, cavilo. Y el mundo en general. Ahora son de granja, pero llega a muchos. Es como el jamón. Confieso que jamás vi un jamón-pata-negra colgado detrás de la puerta de la cocina, y ahora, de mejor o peor calidad, está al alcance de casi todos.

Volviendo al Glorioso frente al Granada, qué dispuesto, qué bien salió el equipo los primeros veinte o treinta minutos. Choco bueno dando lecciones de cómo jugar un nueve arriba más solo que la una casi siempre. Y eso que se le escapó un gol casi hecho, y más para él, que tiene el don de hacérsele la portería más grande de lo que es, al contrario de muchos delanteros centro. Luego entró -de medio churro- el que nos daba alcanzar los quince puntos. Y con un Jonhson magnífico, otro espinito, un Alejo muy comprometido, un Ledesma como casi perpetuamente, soberbio, una Furia Gitana siempre muy bien, mordiendo, uno manoseaba la idea del laurel. Pero, claro, el otro empezó a achuchar y el Glorioso a meter el culo en la portería cada vez más, y vengan faltas laterales y saques de esquinas y venga el hijo de Villa a buscar el palo más alejado para que sus compañeros no cayeran en fuera de juego, hasta que en el minuto ochenta y ocho pasó lo que temíamos y veíamos que iba a ocurrir, un rechace, otro, un tirito granadino ante al que Fernández volvió la cabecita no fuera a lastimarse, y para colmo abrió las piernas sin mirar el balón, mandando a Conan al infierno.