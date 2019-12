Una de las canciones religiosas más populares en Cuba dice que: "Aunque el hijo se aleje del hogar, una madre siempre espera su regreso", porque, y este es el estribillo que se repite una y otra vez: "Una madre no se cansa de esperar. Una madre no se cansa de esperar".

Dicen que el esperar es algo más propio de otras épocas que de la nuestra en la que estamos acostumbrados a obtener de inmediato lo que queremos con solo apretar una tecla, sin esfuerzo alguno. Tal vez eso ocurra en el campo de la tecnología pero no en el de la vida. Imagino la fortuna que haría un laboratorio si produjera una pastilla que, con una sola toma, lograra el mismo cuerpo ideal que se persigue en interminables sesiones de gimnasio. ¡Lo que yo no pagaría por aprender a tocar el piano en una semana, o el japonés en diez días! Pero no: me temo que me quedaré sin piano y sin japonés.

En el trato entre las personas, el esperar es fundamental. Tanto el saber esperar como el saber que eres esperado, que hay quien te espera, que una madre, un padre, un amigo…no se cansa de esperar. Saber que eres amado te hace fuerte.

Leí hace poco una frase de la religiosa Mariola López Villanueva que dice algo hermoso y verdadero: "Sabemos lo que nos quieren los demás por el tiempo que son capaces de esperarnos". Y es que, suceda lo que suceda, el que ama cree en la persona amada aunque esté ausente, aunque se haya alejado físicamente o distanciado afectivamente. Cuando se tiene fe en el otro, hay confianza y esperanza en él o en ella; y por esa persona que se ama se está dispuesto a salir cada mañana, como el Padre de la parábola, a escudriñar el horizonte para ver si hoy, ¡por fin!, retorna a casa el hijo tan deseado y tan llorado.

Por más que el arte de esperar no esté de moda, necesitamos esperarnos los unos a los otros. Porque es triste vivir sabiendo que nadie te espera, que a nadie le importas. ¡Aprendamos a esperar! ¡Enseñemos a nuestros hijos y alumnos a saber esperar, y a saber que son esperados!