Recuerdo aquella máxima, un tanto desafortunada, del emperador absolutista que dijo que el Estado era él, como si fuera un locutor de anuncio de perfume caro de título francés y dueño americano. Lulú, sé muá, ¿recuerda? Oh, la lá. Aunque la verdad es que tiene su peligro eso de identificarse con algo, el todo con la parte, la parte con el todo. La sinécdoque de toda la vida. Si el Estado soy yo, todo lo bueno y malo que le pase, me pasa a mí. Y ¿viceversa? Buen grupo ochentero, pero no.

Aquí no vamos a hablar de la Teoría de las dos espadas ni de la confusión entre Iglesia y Estado, que estamos a lunes y bastante tenemos ya con levantarnos buscando un café como un muerto viviente de esos que pululan por las calles en Halloween-La Isla de San Fernando. Ni el Estado es Luis nosécuál, ni España es Sánchez.

Bueno, sí. España es el cero coma cero cero cero algo que le toque al presidente en funciones. Poco más. Su discurso mentiroso y maniqueo en pro de la amnistía de unos delincuentes que aprietan las tuercas genitales al sistema ha provocado una oleada de reacciones. Lo hace por España, dice, por la concordia con Cataluña, por pasar pagina. Por el sucio parné, mas bien, como la canción. Por la reelección, dirá Pedro Sánchez con vozarrón de Braveheart. Y sus feligreses, como aquellos aguerridos escoceses libertarios, enseñarán el culo a sus adversarios, atónitos siempre.

Hemos cambiado de idea por España, con eñe de ñoño, repite cual mantra. Como si España fuera una sinécdoque absurda y no un chantaje en el exilio. Como si España fuera sólo una parte del pastel, adversaria explícita de un quesito del trivial con ínfulas de Estado, una comunidad autómata, que no autónoma.

Lo siento, no me gusta que me cuenten trolas a la cara; no soporto las excusas vanas y las justificaciones forzadas. España no quiere que amnistíes a esos chorizos que nos robaron a todos, y a los suyos más que a los otros, llevándose los dineros de los hospitales generales y las autopistas al cielo para jerigonzas independentistas que tapan negocios oscuros y pujoladas varias. La independencia soy yo, dirá el fugado. Y Sánchez asiente desde el convencimiento de que nunca volverá a pasar hambre, como Escarlata O'Hara juró ante Dios.

Triste realidad la que nos asola y asusta, señorita O'Hara. Porque unos quieren un referéndum y otros también, y en mi interior me malicio de que una votación por la independencia obtendría una mayoría superior fuera que dentro. Porque la gente está muy cansada ya, hastiada con hache de hasta el himen, y cualquier cosa es posible. Por España y por la humanidad, que cantamos los andaluces. Me han obligado, no he tenido más remedio, yo no quería, pero España es más grande que todos nosotros. Que todos, menos algunos, claro está. Por España, y por siete votos como siete reinos, sentenció la madre de Falcones. Porque España, ego sum.