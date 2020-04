La España despoblada también existe

La crisis del coronavirus no va sólo de grandes ciudades y de comunidades autónomas, con algunos presidentes en performance incansable; como Quim Torra, que paralizó esta semana dos acciones de ayuda del Ejército y de la Guardia Civil. Sólo el fanatismo puede justificarlo. La crisis, las medidas aplicadas y la desescalada, va también de pueblos y de ayuntamientos, los grandes olvidados en los discursos y en las ruedas de prensa, cuando están salvando la situación. Piensen en esa residencia de Alcalá del Valle, en Cádiz, donde, al tener al personal cuidador contagiado, los ancianos, 54 de ellos infectados, están siendo socorridos por el alcalde y cuatro concejales. Y tantos ejemplos más de entrega y dedicación a la labor pública por ediles que no cobran por haber sido elegidos y por trabajar incansablemente para sus vecinos. Alcaldes que no logran entender por qué algunas comunidades han retirado a los médicos de los consultorios locales para concentrarlos en los centros de salud de las cabeceras comarcales. Un despropósito.

Se ha olvidado a los ayuntamientos y también a la España despoblada. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha levantado la voz para que se ayudara a su provincia, bajo mínimos médicos; y en las Cortes ha tenido que ser Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe, el que hablara por Soria, por Segovia y por otras provincias despobladas. Los portavoces de otros partidos van a su bola: unos a derrocar al Gobierno como sea y otros a justificarlo, acierte o no.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha planteado en Twitter que "nuestras economías son más débiles y tenemos poca industria. El confinamiento nos afecta mucho y la recuperación será más difícil que en las ciudades". El hilo posterior descubre pistas interesantes: "En los pueblos no se nos deja ir al huerto, mientras que en las capitales se puede viajar en metro". José Guillén, alcalde de Camporrells (Huesca), lo confirma. Remite al decreto del 14 de marzo sobre el estado de alarma, en el que advierte de que se no se podrá salir para cultivar productos que no estén destinados a una cadena de distribución. Y quedan excluidos los cultivos para autoconsumo. El que redactó el decreto, como siempre pasa, lo hizo en una ciudad y pensando sólo en las ciudades. Sensibilidad cero hacia el mundo rural. Me confirman en otras localidades que la gente sale con prudencia a su huerto, incumpliendo la prohibición, claro; y que la Guardia Civil, con más sensibilidad que el funcionario redactor del decreto, lo tolera si van de uno en uno. Gracias.

No hace falta ser científico para saber que, para infectarse, es más peligroso viajar con otras personas en transporte público que ir al huerto. Pero el mundo rural no está en el radar de las preocupaciones gubernamentales, ni parlamentarias. Si lo estuviera, el grupo de cien diputados (entre Vox y PP) que asistirá a la próxima sesión del Congreso, sin necesidad alguna, no se atrevería a hacerlo. Se prohíbe a la ciudadanía que salga de casa sin una urgencia probada y la portavoz popular dice que "iremos para que se nos vea". Gran argumento. Imagínense la gracia que les va a hacer a los que se les impide sacar a sus hijos a pasear o a los que no pueden ir al huerto en su pueblo. Es lo que tenemos.