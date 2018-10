España, según 'Financial Times'

Los cambios legales, la superposición de tres administraciones regulando de manera diferente algunos de los nuevos servicios asociados a nuevas tecnologías y modelos de negocio, las movilizaciones de grupos de presión para impedir la prestación de esos nuevos servicios, desde los taxistas contra los VTC, líneas de autobuses de larga distancia contra Blablacar, o los problemas legales con los trabajadores de empresas como Deliveroo o Glovo son algunos de los problemas que el diario británico Financial Times presenta como obstáculos para el lanzamiento de nuevos servicios basados en el cambio tecnológico.

El informe se hace eco de la extraordinaria transformación del entorno de emprendimiento y de creación de startups durante los últimos cuatro años, aunque está muy concentrada en Madrid y Barcelona, ciudades que están aproximándose a Londres y París. No obstante, todos estos problemas acabarán arreglándose pero, como ha sucedido siempre en la historia, con retraso respecto de los países europeos.

Sin embargo, en el área de energía, reconoce los avances llevados a cabo por el Gobierno minoritario del PSOE, al haber recibido el apoyo parlamentario de distintos grupos. Esos avances van a permitir un aumento significativo de la producción de energía renovable. De hecho, España se ha convertido en el mercado de renovables más atractivo de la UE. Distintos expertos -nacionales y extranjeros- coinciden en que la inversión en renovables hasta el año 2030 se encontrará entre los ochenta y los cien mil millones de euros.

Alerta, no obstante, de la presión que está ejerciendo las tres grandes compañías eléctricas -con sedes en Bilbao, Roma y Barcelona- para no perder cuota de mercado. Ese poder de mercado es enorme. Son las empresas que mayores dividendos han pagado durante los años de crisis y los actuales de recuperación. El sueldo medio de los empleados de esas compañías es el doble que la media nacional. Estas retribuciones tan elevadas para el capital y para el trabajo, reflejan el poder de monopolio y los abusos de precios asociados. El diario británico alaba la supresión del impuesto al sol, por el que no se grava a aquellos que producen su propia energía usando instalaciones fotovoltaicas.

En el uso de nuevas tecnologías, destaca la rápida digitalización en las grandes empresas -Seat aparece como ejemplo de la factoría del futuro- que utilizan big data, inteligencia artificial e impresión 3D, incorporándose a la cuarta revolución industrial digital. Sin embargo, señala, las pymes se encuentran muy atrasadas.

Destaca el desarrollo del Hyperloop, por la empresa norteamericana Virgin Hyperloop que permitirá el transporte de mercancías y personas a 1.200 kilómetros por hora. Las provincias de Málaga y Sevilla se han elegido como centro para los tests, destacando el talento personal en el que se pueden apoyar, debido a los desarrollados sectores aeronáuticos, de transporte y otros de alta tecnología.

El informe del FT sobre España publicado ayer, es claramente optimista, a pesar de la lentitud de algunos cambios y de los problemas asociados al separatismo catalán, que aparecen ensombreciendo el escenario.