Desde que se pusieron en la calle los patinetes de alquiler, no hay tema que encienda más el debate en todas las tertulias, sean públicas o privadas, en persona o en redes. El incivismo de algunos y la falta de previsión de las empresas que se lucran con esta actividad y del Ayuntamiento (si se hicieron la foto para presentar los patinetes es porque algo tienen que ver en esto, digo yo) han llevado a escenas esperpénticas en las calles de El Puerto, con patinetes tirados en medio de las aceras, en espacios reservados para personas de movilidad reducida, o bloqueando puertas.

Una iniciativa que, en origen, parecía una buena apuesta por la movilidad ha acabado suponiendo una prueba de obstáculos para los viandantes, un muro incluso para quienes van en silla de ruedas o llevan un carrito. Afortunadamente, hay margen para la rectificación. Aún se está a tiempo de lanzar buenas campañas de comunicación sobre las normas de uso de estos vehículos y de habilitar más espacios para el aparcamiento de patines o bicicletas en la ciudad. Ni siquiera es tarde para exigir a las empresas promotoras que ideen mecanismos para penalizar a los infractores, o sancionarlas subsidiariamente si no son capaces de llevar este control.

Y ya puestos a resolver problemas de invasión de espacio público, ¿qué hacemos con las terrazas de los bares? He perdido la cuenta de las que se han abierto o ampliado en los últimos meses, tratando de ganar espacio al aire libre ahora que todos huímos de los interiores cuando nos sentamos a tomar algo. Yo puedo entender el interés de la hostelería por aumentar su aforo exterior, pero este uso debe estar estrictamente regulado.

Si todas estas terrazas cuentan con su licencia y pagan sus tasas (confío en que así sea), es entonces el Ayuntamiento el que debe revisar sus criterios de concesión. Para no convertir cada paseo en una prueba de obstáculos, en primer lugar. Y porque el porcentaje de ocupación de las aceras y plazas no puede ser mayoritariamente privado: el espacio público no tiene por qué ser rentable, debe ser vivible.