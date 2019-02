El pasado lunes estábamos iniciando en Chiclana un taller de escritura del que tal vez tengan noticia los lectores de esta columna. Nos estábamos presentando cada uno a nuestra manera, cuando un hombre joven y barbudo dijo:

-A mi lo que me gusta es escuchar.

Silencio aprobatorio. Comenzamos a hablar de nuestros gustos literarios y ese mismo caballero afirmó:

-Me gusta en especial el teatro, pero sobre todo como espectador.

¡Asombroso! Bueno, no tanto, porque a lo largo de la sesión pude comprobar que todos los participantes escuchaban con mucha atención lo que decíamos los demás y creo que estuvimos tomando buena nota de las opiniones expresadas y de ese modo los puntos de vista se fueron enriqueciendo y puntualizando.

Escuchar es lo contrario de escucharse, porque las personas que se escuchan a sí mismas suelen ser incapaces de escuchar lo que dicen los otros.

Por ejemplo, en el teatro, los mejores actores son los que escuchan a sus interlocutores en escena, en tanto que algunos denominados profesionales esperan con ansiedad el momento de soltar su réplica o su parlamento, dándoseles una higa de lo que hagan o digan los otros. Dado que el teatro es siempre colectivo, aunque se trate de un monólogo, tales sujetos suelen cargarse el producto escénico, cosa que el espectador percibe, aunque ignore la causa de forma racional.

He conocido a personas que escuchaban estupendamente, pero a muchas más provistas de una locuacidad culpable, que ignoraba por completo el discurso ajeno y sólo esperaban el momento de meter baza, generalmente con bastante poca sustancia más que para el propio parlanchín.

Algunos profesores, los realmente buenos, escuchan a sus alumnos atentamente, incluso sin la menor intención de llevarles la contraria. Uno de ellos solía decir:

-Nunca dejéis de decir lo que queréis, aunque os parezca una tontería. No lo es, puesto que es precisamente lo que queríais decir.

En el polo opuesto está el profesor monologuista, que suelta lo suyo, no hacia, sino más bien contra su auditorio, auditorio sumido habitualmente en el aburrimiento más letal.

Yo creo que en la política se escucha muy poco y, cuando se hace, es con la simple intención de replicar o llevar la contraria al orador. En las bancadas se nota mucho, demasiado. Una bancada aplaude con delirio a uno de los suyos, por más que éste no haya dicho nada de provecho. Del mismo modo, y esto me parece bochornoso, se abuchea o desprecia al ponente contrario, aunque haya dicho o propuesto cosas de grandísimo interés. Otra actitud, que resulta algo grotesca: los aplausos se dedican sólo al parlamentario del grupo propio; ni siquiera se guarda uno, aunque sea pequeñito, para el de un grupo aliado o afín. Bastante pueril todo ese modo de "comunicación".

Digo yo que, aunque en general estemos disconformes con el discurso político del adversario, alguna cosa de provecho dirá de vez en cuando, algo que el político pudiera tomar en consideración, y así saldríamos ganando todos. Nuestros políticos no suelen escucharse entre sí, tienden a cerrarse en banda con su propio rollo. Para colmo, cuando alguien propone dialogar con otros, hay quienes se suben por las paredes, como está sucediendo ahora con el caso de los independentistas catalanes y la negación del pan y la sal por parte de algunos partidos políticos puestos culo en pared, echados al monte. Si las personas no escuchan al otro, por mucho que ese otro disparate en su opinión, nunca se solucionará problema alguno.

Otra anécdota personal (ya saben que me gustan mis propias batallitas). Tras una sesión parlamentaria, tuve la mala idea de comentarle a un compañero:

-¡Qué gran parlamentario es Don Manuel Fraga!

Bueno, pues no veas la bronca que me armó, cómo se puso a parir panteras ese compañero mío, que creo que se llama Alfonso Guerra, por no mencionar a nadie.

El caso es que yo estaba en manifiesto desacuerdo con lo dicho por Fraga, pero su discurso me había parecido potente, bien construido y muy bien documentado. Me había dado por escuchar, a quién se le ocurre.

Eso de no escuchar en la política nacional ha debido de contagiar a otros niveles más modestos de la política. Dese usted una vuelta por un pleno municipal de su pueblo (el que sea) y verá cómo no ando desencaminado en lo que estoy escribiendo.

A veces siento nostalgia y envidia cuando leo discursos de Cicerón, que era capaz de convencer a todo el Senado Romano de auténticos disparates, como cuando les hizo admitir en la institución al joven Octaviano, que no tenía ni remotamente la edad senatorial. Claro que el viejo zorro disponía de recursos económicos suficientes como para sobornar a toda Roma (provistos por su patrocinado), pero no deja de tener su mérito. Creo que existen Parlamentos, como el británico, donde todas las cosas no van a piñón fijo. A lo mejor es verdad.