Escenario negro para el presidente

Que la cifra de fallecidos de ayer fuera algo menor que la del domingo es un alivio, pero de corto recorrido. Los propios portavoces advierten de que corresponden a fechas anteriores, que no son en tiempo real y, por otra parte, la experiencia de Italia -el referente más cercano- es que tras números esperanzadores se han producido retrocesos.

La esperanza es lo único que no se pierde, aunque sería bueno que fuera a corto plazo. Hay familias enteras, personas, que necesitan ver luz al final del túnel. Porque, tras la enfermedad y, lo peor, la muerte, espera una situación económica alarmante.

Ya lo hemos apuntado: este Gobierno, a pesar sus dos ministros de prestigio en el campo económico, Calviño y Escrivá, está tomando medidas que parece imposible que acepten dos expertos de su trayectoria. Y el presidente es doctor en Economía. No hay experto que no cuestione las iniciativas del Gobierno, como no hay ciudadano de a pie que, desesperado, no se pregunte qué se puede hacer para echar a un equipo que, lo demuestra sobradamente, no está capacitado para sacarnos de esta situación. Visto lo visto, sólo un nuevo gobierno salva a este país.

Hay fórmulas para hacerlo, la más drástica una moción de censura, en la que sería indispensable el apoyo de un PNV cabreadísimo por las nuevas medidas económicas, que considera letales para la economía y la empresa.

Hay otras maneras, entre ellas, un Gobierno de salvación del que se habla desde hace tiempo: saldría de un acuerdo PSOE, PP y Ciudadanos, pero con alguien como Nadia Calviño como presidenta, porque la economía va a ser clave. En ese supuesto acuerdo, el PP podría formar parte del gobierno o apoyarlo desde fuera.

La oposición está a la espera y se puede apostar a que Sánchez y su equipo se encontrarán con una batería de demandas penales de la oposición y de los afectados, entre ellos los empresarios.

Sánchez no lo va a pasar bien los próximos meses.