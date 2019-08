Hola, soy yo, er Christian. Me conoces, ¿eh?, no mientas; sí, soy el influencer cani que pide la amoto a la Yamaha (por cierto, Yamaha, a ver cuándo me la das). He aprovechado que mi abogado ha ido al baño y me he sentado en su sillón (no veas si es grande el nota) y me he dicho: hoy hago yo el artículo ese de las bolas de fuego, las balas de plata, o como sea que el Montiel éste llame a su sección. Ya era hora de que tuviera yo una columnita en el Diario, picha. Mi padre, de toda la vida, usaba sus páginas supergrandes para envolver sus cosas; en mi casa siempre habíamos un diario los domingos.

Bueno, chaval, ahora que lo pienso, no sé de qué voy a hablar. Los influencers somos más de enseñar nuestras cosas en vídeo que de darle a la singüeso pero oye, habrá que adaptarse. Espera, que me llama mi madre al móvil. ¿Qué quieres, Omá? Ahora no puedo, que estoy haciendo un artículo. No, no me he llevado ningún artículo. No, no estoy en el Pryca. Luego te cuento. ¡Ahora no puedo, omá! Adiós. Perdona, quillo, ya sabes cómo son las madres.

Yo quería hablarte hoy de Mediogramo, mi gato. El nota vive del carajo y, menos la Yamaha todas las empresas le están mandando regalitos. Coño, que hasta le ha llegado una invitación al spa de un hotel de millonarios de esos caros de La Barrosa, una cama de agua para gatos y hasta el Montiel le ha ofrecido asesoría jurídica por si le meto mano por arañarle el sofá a mi omá. ¡Hijoputa gato!

En verdá quiero hacer una denuncia pública: el otro día hice un vídeo y me vieron en directo más de doce mil mediogramers¡pero de gratis! Así no vale, ni mi Yamaha ni yate ni ná. Y encima me ha soplado el Cabessa que hay un nota que se está haciendo pasar por mí y va a la tele y todo a hacer entrevistas. Diego Villalba se llama, o algo así. Estoy deseando echármelo a la cara y darle unas puñalaítas. ¡Pues no va el pringao ese y abre un twitter como si fuera er Christian! Se está forrando a mi costa, seguro. ¿Quién se ha creído que es el Diego ese? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Cómo?, ¿que trabajó con Javier León y que ha grabado un porrón de videoclips to guapos? Ah, ¿que hizo la serie esa de 300 Pavos? Ya, ya... ¿Sólo? ¿Que dices que montó Mr. Puterful con mi colega del barrio, el Alex Oneto, y tienen mogollón de éxito? ¡Y a mí qué! ¿Tiene acaso un Seat León de oro macizo? ¡Posyastá! A ver si me entero donde vive el Diego ese, que le voy a hacer una visita con un par de colegas, ampare. Que con er Christian no se juega, que semos una jartá de peligrosos, el Mediogramo y yo. Bueno, me piro, que escucho ruido por el pasillo. Que viene el nota este. Adiós, ¡No seas chivato!