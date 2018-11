Encontrando el camino

Semana completita esta para el cadismo. Primero, la balsámica vitoria en Lugo (otra vez), con remontada incluida. Muy buena imagen la del equipo, con un espectacular Manu Vallejo, que se está convirtiendo en la sensación del Cádiz en este arranque de temporada. Y no ya solo por sus goles, sino por los maravillosos detalles técnicos que nos está regalando el chiclanero, con las dos ultimas entregas ante el Lugo, marcando el primero y dando el pase del segundo con dos filigranas para quitarse el sombrero. No sirvió la victoria para salir del descenso, pero si se sigue así es cuestión de tiempo. Segundo, el partido copero ante el Español. Este Cádiz no le tiene miedo a la Copa y hace bien. De momento no ha jugado con ninguna bicoca y mantiene el tipo que da gusto. Tenerife y Zaragoza ya cayeron y ante el Español lleva ventaja para el partido en Cornellá. Solo hace falta otra previsión de futuro a lo Rappel de Gabriel Rufián y esto es nuestro. La Copa también ha servido para demostrar que el Cádiz tiene banquillo. Y es que, alinear a los menos habituales en estos partidos Coperos no tiene por qué suponer renunciar a nada.

Los futbolistas solo hicieron lo que tienen que hacer en estos casos: dar todo lo que tienen para ponérselo difícil al entrenador en partidos venideros. Y vaya si lo hicieron. Y para rematar la trinidad, hoy toca de nuevo partido de liga en Carranza ante un rival al que no se le da nada bien nuestro estadio, con un triunfo en los últimos 20 partidos disputados aquí. Y ojalá que siga así. Sería justo y necesario, porque el Cádiz ha emprendido una mejoría evidente en los dos últimos partidos y necesita confirmarse en liga para irse arriba de una vez, tanto en la tabla como en lo moral.

Cervera empieza a ver resultados a su apuesta y asegura que el Cádiz de Lugo es el equipo más parecido al que busca. Y además lo hace desmontado mitos "guardiolescos" y de pasajes y versículos del Evangelio Futbolístico según San Quique Setién sobre la famosa posesión. El entrenador cadista dice que los partidos en los que el Cádiz ha ganado han sido donde menos posesión han tenido. Y me alegro, porque esto de la posesión es una auténtica ojana de los filósofos del balompié moderno.

Porque da igual si el rival tiene el balón el 98 por ciento del tiempo, si no te marca ni te crea apeligro, si tu llegas 2 veces (o una) y consigues marcar al menos un gol. La posesión del balón no garantiza nada. Yo tengo uno en mi casa desde el año 92 y no he ganado ná. Este Cádiz va a más y la buena racha que dice necesitar Cervera para salir de ahí no solo la necesita el Cádiz. En esta liga tan reñida nadie se va a ir de nadie sin una buena racha. Los de arriba están ahí por esa famosa racha. Las opciones de estar pelando por ascender o descender no son patrimonio exclusivo del Cádiz. Más de la mitad de los equipos de la categoría viven en la misma pelea, por más que las disfrace una clasificación actual medianamente tranquilizadora. Estamos en el camino. A seguir.