No sé exactamente cómo se llama ahora la plazoleta de las vacas, perdonadme. En ese espacio de la ciudad, a la espalda del castillo de San Romualdo, en el barrio de la Pastora, o sea, donde Elvira, ya ustedes saben, Elvira Loureiro, sí, la gallega de La Gallega, donde durante años se comió el mejor pulpo de España, esa mujer tan querida en la Isla y España adelante por su su modestia, su simpatía y generosidad y, también, por su cocina sana, sabrosa y gallega, ya queda dicho, sí, en esa plaza en donde también está el sitio de las mejores tortillas de camarones del mundo (con la Venta de Vargas), y la morena frita y la anguilla, los ostiones y erizos por febrero, no sé, todo aquello que fue la Isla que se pierde en el lejano horizonte de los años, del Bar León estoy hablando; y los otros tres lugares donde comer un queso y un jamón magníficos, el Güichi de Guerra; y una carta bien sabrosa y variada en la Bodeguita el Rocío, y la esquina de las gambas que se llamó El 15… Ya de por sí, en esa vieja plazoleta de las vacas que creo que se llamó de Sánchez de la Campa, uno de los héroes isleños de 1810, que es una especie de calle Plocia de Cádiz o Licenciado Poza de Bilbao, para mí mejor todavía, en este lugar dejado de la mano de Dios por el gobierno local, que le plantó un templete de válgame Dios, como las cosas que hacían los andalucistas; en esa plaza, al parecer, ahora que Patricia Cavada está escribiendo la Carta a los Reyes Magos de las próximas elecciones locales, figura una profunda remodelación, con su aparcamiento subterráneo y necesario. Y otro templete que no sea un pasmarote, un bastinazo de templete como el que hay ahora. Le doy a Patricia Cavada el plus del buen gusto, o sea, no creo que vaya a hacer una andalucistada de nuevo en ese espacio magnífico de la ciudad que atraería al visitante de todas partes de la provincia. La imagino bien terminada, con sus terrazas adecuadas llenas de gentes. Es trabajo, es riqueza para la ciudad. Y sobre todo es justicia para estos establecimientos de restauración que han puesto el nombre de la ciudad en lo más pino de España.

Oyendo la nueva carta a los reyes magos sobre la vieja plazoleta de las vacas donde estuvo el palenque de las frutas y verduras, sí sí… He recordado a aquel joven político llamado López Gil al que la política y su partido le dio la vuelta como un calcetín. Digo que tenía la cartera llena de proyectos, de una voluntad de cambio completa sobre la Isla, como esto de la plazoleta de las vacas.

Espero que la alcaldesa, si repite, pueda lograr algunos de aquellos sueños de hace ocho años, doce años…