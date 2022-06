Electio Dominicae

Después de la gran ola de calor que hemos vivido estos días nos enfrentamos, al menos en mi caso, a vivir algo peor. La ola de datos y escrutinios electorales del próximo domingo.

Y no es que no me interese la política, siempre es bueno poder decidir qué “titiritero” es el que va a manejar las cuerdas de nuestras vidas los próximos cuatro años; pero el problema está ahí, en el decidir.

Puede que hayan sido, desde que tengo capacidad electoral, las elecciones que menos cuenta estoy echando, seguramente tenga también la culpa Ucrania.

Me resulta curioso que, a medida que pasan los años, no es que no tenga claro a quién voy a votar, sino clarísimo a quién no le daría mi voto y más curioso aún es, cuando te das cuenta, que realmente no le darías tu confianza de voto a ninguno. A mi personalmente me han aburrido todos.

En una política ascendente, a nivel nacional, pues me pasaría exactamente lo mismo y en la política local, aún más.

Si es cierto que algo de más movimiento se está viendo últimamente en la ciudad en cuanto al arreglo de calles, acerados y demás. Lo que hace que me acuerde aún mas del tan manido tema de Pozos Dulces. Hay quien dice que ya no se acuerda ni como era antes del desastre.

También en una conversación con amigos el pasado fin de semana salió el tema de las obras de transformación de la Avenida de Sanlúcar y de la posibilidad de que ambas entradas a la ciudad coincidiesen en tiempo, en obras. ¡Vaya lucidez!

Lo cierto es que en este año local y electoral en el que ya estamos inmersos, parece ser que se sacarán todos los ases de la baraja política portuense, intentando contentar y convencer a la mayoría posible.

Si ya digo anteriormente que días como el que nos espera el domingo ya me cuesta trabajo digerirlos, imagínense un año por delante de nuevo de promesas con la experiencia que tenemos aquí en El Puerto últimamente.

Aunque también digo que siempre conservaré la esperanza de que exista ese candidato a la Alcaldía de la Ciudad de los Cien Palacios, ese que le devuelva el brillo y el esplendor a este diamante en bruto de la bahía gaditana como es El Puerto.