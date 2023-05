La cosa está canina. No solo en las arcas del Ayuntamiento y en los bolsillos de prácticamente toda una ciudad, sino también en el panorama electoral. Los candidatos a la Alcaldía ya no solo hablan (o cada vez menos) de vivienda, de empleo, de comercio o de proyectos urbanísticos; los animales, especialmente los perros, se han colado de lleno en la campaña de las municipales. Andaba la ciudad pendiente de las cuestiones económicas, de la falta de empleo, de si el turismo está afectando o no, cuando eso que llaman bienestar animal ha pasado a formar parte del programa político, como si las mascotas también tuvieran que votar este domingo.

Prácticamente todos los candidatos han reservado un capítulo de sus programas, o una intervención pública de su agenda, a hablar de perros y otros animales de compañía, en una batalla a ver cuál de ellos es más amigo de las mascostas (dog friendly o pet friendly se hacen llamar) y quiere más a los perros. Y como estamos en campaña, pues cada uno ofrece más y propone más. La subasta de las propuestas alegres y gratuitas, que otra cosa será luego el llevarlas o no a término.

Y si David de la Cruz propone habilitar unos horarios específicos en parques y plazas para el esparcimiento de los perros buscando “una Cádiz más cercana, más abiertas, con más derechos” (imaginamos que refiriéndose a los animales y su esparcimiento), Bruno García se compromete a adecuar la pequeña playa de la Punta de San Felipe y crear otra playa en Santibáñez para perros. Y Eugenio Belgrano supera al candidato popular y habla de “creación de varias playas para perros, una en Santa María del Mar y otra en la Punta de San Felipe y por supuesto la creación de más parques caninos junto con la reforma y renovación de los actuales”.

Y si el Ayuntamiento actual creó la concejalía de Bienestar Animal (de dudosa utilidad y rendimiento en estos cuatro años), el PSOE de Óscar Torres juega la mayor y habla de una mesa municipal en la que se conocerán “las demandas y realidades de los animales que habitan nuestra ciudad” o de una especie de CNI canino “para sancionar a los responsables de no recoger las heces de sus mascotas”, como ya planteó hace años sin ningún éxito –y alguna que otra sorna– el Ciudadanos de Pérez Dorao.

Un distintivo especial para aquellos establecimientos que permitan el acceso de perros, campañas de sensibilización sobre la necesidad de cuidar la higiene cuando los canes hacen sus necesidades en la calle, la playa abierta fuera de la temporada de baños, ¡espacios de sombra para los perros! (propuesta de Bruno García), más parques para estos animales, un festival canino… Hasta un distribuidor de bolsas para heces con el nombre del candidato ha estado repartiendo el Partido Popular esta campaña, en una iniciativa que alguien en el partido entendió que debía ser un pelotazo.

La clave en tanta preocupación repentina por las mascotas está en el alto número de perros censados en la ciudad. Aunque ni siquiera para eso se pongan de acuerdo los candidatos, que varían los datos desde los 13.000 que menciona De la Cruz a los más de 20.000 que calcula Belgrano. En cualquier caso, detrás de un perro hay un humano tirando de la correa, y potencialmente cada humano tiene un voto en su mano. De ahí que los candidatos quieran ser alcaldes de lo humano y lo canino.