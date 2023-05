Hasta el momento actual, la campaña electoral adolece de propuestas estrellas. Se echan en falta esas iniciativas y apuestas por actuaciones concretas que en otras convocatorias electorales han puesto sobre la mesa los partidos y que tenían cierto halo de realidad y de viabilidad (no como algunas ocurrencias que se están escuchando y leyendo estas semanas). A la campaña electoral se le podría aplicar eso que tantas veces se escucha en febrero sobre el concurso de agrupaciones: “está la cosa floja este año”. Ciertamente, los candidatos no se están prodigando por presentar propuestas que se vean trabajadas, reflexionadas y hasta técnicamente avanzadas, como hemos visto cuatrienios atrás.

Está la campaña tan falta de ideas que los candidatos -prácticamente todos- están presentando como propuestas ocurrentes y apuestas personales y de sus partidos cuestiones que están ya meridianamente claras en el futuro inminente, cuando no en el presente, del Ayuntamiento. Este mismo miércoles sirve de claro ejemplo.

El candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, “presenta un gran Centro Social que el Ayuntamiento pondrá a disposición del tejido asociativo en Benot así como salas de lectura, espacios para la cultura y bibliotecas en los Depósitos de Tabacos”; proyectos ambos que no solo contempla el Ayuntamiento actual desde hace meses (o años), sino que cuentan ya con la financiación, además procedente de Europa en ambos casos, e incluso está actualmente en ejecución (los antiguos depósitos). Dicho de otro modo, que si David de la Cruz no es alcalde tras las elecciones y Adelante Izquierda Gaditana no gobierna, ambos proyectos se ejecutarán igualmente. Pese a ello, el candidato los presenta como propios defendiendo “la participación ciudadana de los barrios que históricamente han sido olvidados, no han tenido una inversión ni proyectos de ciudad, y que desde Adelante Izquierda Gaditana queremos potenciar, dando espacio a la cultura, a los colectivos sociales y al tejido asociativo”.

Ese mismo día, Óscar Torres plantea, entre una batería de propuestas sin desarrollar vinculadas al desarrollo sostenible de la ciudad, incentivar el transporte público con “mejora de la flota, actualización de líneas y gratuidad por sectores”; propuesta que no deja de ser la ejecución del proceso de licitación que el Ayuntamiento tiene pendiente, especialmente después de que la pasada semana se aprobara (con el voto favorable del propio Torres) la estructura de costes que tendrá ese nuevo servicio de autobuses que el PSOE propone en campaña.

También podría incorporarse a este bloque el candidato popular, Bruno García, que apuesta por la colaboración institucional para el desarrollo de la Zona Franca; una realidad que se viene dando, con más o menos acierto, desde hace años, y que tuvo un claro reflejo en la reciente presentación del proyecto de construcción de viviendas en Navalips.

Con este tipo de iniciativas avanza la campaña, como si en esta ocasión los candidatos quisieran blindar el cumplimiento de las promesas anunciando cuestiones que ya están contempladas en el actual Ayuntamiento. Como ocurre cada vez que un candidato -y lo han hecho prácticamente todos- anuncia un plan de choque de limpieza, que ya contempla el nuevo contrato con Valoriza y que fue además recientemente reforzado por el actual gobierno; un plan que, además, empieza a ser visible en determinadas zonas de la ciudad que ahora sí, después de años, se ven limpias, con el gris propio de las aceras recuperado y sin olores insoportables.

O también pudiera parecer en ocasiones que los candidatos realmente no saben dónde están ni cómo funcionan las cosas a día de hoy. De ahí que el PP proponga “impulsar una nueva señalización comercial”, cuando la ciudad acaba de recibir financiación europea por 3 millones de euros para un paquete de actuaciones entre las que se encuentra la puesta en marcha de un plan integral de señalización turística inteligente; que el PSOE anuncie que promoverá el uso de las instalaciones deportivas en horario de mañana para facilitar una vida más sana y saludable entre los mayores, algo que ya sucede con asiduidad en la actualidad; o que Adelante Izquierda Gaditana saque pecho asegurando que con ellos no se cortará el agua a quien no la pueda pagar, como lleva años (con uno u otro formato de la ayuda) ocurriendo en el Ayuntamiento.

Anuncios de construcciones de viviendas que ya establecen los planes urbanísticos, ‘invención’ de planes y programas que ya existen o están previstos y presentación como iniciativas de cuestiones a las que obliga la legislación inundan, pues, las apariciones políticas en estos alocados días. Los candidatos y sus equipos parecen faltos de ideas, huérfanos de propuestas del calado que la ciudad necesita; y la campaña está sobrada de perogrullos.