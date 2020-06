El Museo Camarón

Lo reconozco, no me gusta el exterior del Museo Camarón. Creo que no casa con la estética de lo que habría de ser el templo del dios del flamenco ni tampoco con la de su vecina, la aledaña Venta de Vargas. Es un criterio estético, ¿eh? Yo hubiera planificado un edificio tradicional, más en consonancia con la época en la que cantó el artista. Me pasa igual con el Castillo de San Romualdo, lo nuevo empeoró a lo antiguo. Es más, el responsable político de su aspecto externo actual merecería un severo castigo al Torquemada Style porque transmutó una espectacular fortificación defensiva de piedra natural en un desvaído cubilete, descalichado por la humedad.

Dicho lo cual, me encanta que haya un Museo Camarón en San Fernando y también me agrada su localización. Considero un acierto que se ubique en esa zona de la ciudad, cercana a la plaza de toros, a la calle Amargura, al Puente Zuazo y a los caños y esteros que el cantaor mentó en sus letras. Y me maravilla también toda la artillería de ideas que se está aplicando al mismo, las exposiciones fijas e itinerantes que irán y vendrán, los contenidos multimedia, los recuerdos de José que podrán ser admirados por los isleños todos y el aficionado en general.

Eso sí, me mola un poco menos que se modifiquen los costes de los proyectos iniciales salvo para cosas de extrema urgencia o necesidad, que no sé si es el caso. Entiendo que el Partido Popular critique los sobrecostes que se avecinan -855.000 euros- respecto de un proyecto que acabará sobrepasando los cuatro millones de euros. Es su trabajo como oposición, fiscalizar y criticar, y me alegro de que lo hagan. Pero, en realidad, darle un nuevo chute económico a un proyecto para hacerlo más atractivo al turismo y conseguir que la Isla se posicione como meca del flamenco, aparte de resultar fundamental en el debe-haber de la Patricia Cavada/alcaldesa, me parece bastante comprensible.

Nuestra ciudad estuvo confinada durante toda la época andalucista: aunque no había covid-19 sí que pululaban virus y bacterias que nos chuparon la vida. Proyectos faraónicos que no se finiquitaban, dineros públicos que volaban o se desperdiciaban, mucho lirili y poco lerele. No consiguió Loaiza ilusionar a los ciudadanos ni finalizar sus proyectos y fue castigado por ello por el electorado. Eso es algo que sí ha de concederse a Cavada: el tranvía que López Gil no consiguió echar a andar se pasea por la calle Real, probándose a sí mismo como el futbolista que sale de una lesión, y la ejecución de la obra del Museo parece que va viento en popa. Es necesario reconocer lo palpable.

Podríamos hablar también de proyectos cavadescos con menor fortuna, pero no es el día. Hoy toca congratularse de que la inauguración del Museo Camarón avance con firmeza y rezar para que todo este dinero público que se invierte en él, genere riqueza a los cañaíllas y no sólo les produzca orgullo.