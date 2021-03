Eh, mujer, ¿tienes problemas de igualdad? ¿No te dejan hablar en las reuniones? ¿Te miran de arriba abajo en las entrevistas de trabajo? ¿Cobras menos que tu compañero de despacho? ¿Tienes que hacerte cargo de las labores domésticas mientras amamantas al bebé y vas a tu trabajo? ¿Te da pereza o vergüenza ir a una manifestación para luchar por tus derechos? Pues no lo pienses más. En XY Ltd. tenemos lo que buscas. No luches más. Nosotros negociamos por ti. Tenemos un cuerpo de abogados, psicólogos, diseñadores y activistas avalados por años de experiencia en la lucha de sexos. Todos son varones, sí, pero han visto tantas veces Sexo en Nueva York que saben muchísimo de mujeres.Con el paquete básico, conseguiremos fácilmente que puedas vestirte como te dé la gana sin que nadie te diga nada por la calle. Por un módico plus mensual, podemos peinarte según tu gusto personal y hacerte un tatuaje de 3 por 2 centímetros en el lugar que se te antoje. Los símbolos de la libertad son nuestra especialidad. El paquete estándar-pro te será suficiente si lo que quieres es acceder a estudios universitarios, divorciarte y encontrar una pareja estable, porque sabemos que una mujer sola no es una mujer plena. Y ya con el paquete high-deluxe podrás convertirte en vicemandamás de una gran empresa, parecida a la nuestra, con sede en cualquier ciudad del mundo.Olvídate de reivindicar. Tú no estás hecha para andar con banderitas y eslóganes. Limítate a soñar y disfrutar de tu vida. Que la militancia no te quite tiempo para ver la tele o hacer otras cosas de provecho. Deja que nosotros lo arreglemos. Y si no lo conseguimos (aunque pocas veces fracasamos), te entregamos un cheque regalo para usar cualquier otro de nuestros servicios. Recuerda que XY Ltd. ya consiguió la jornada laboral de ocho horas, el subsidio por desempleo o la educación pública sin que te movieras del sofá.XY Ltd., líder mundial en cambios sociales. Mejoramos tu vida, siempre a tu medida.