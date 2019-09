Educación y futuro

Al comienzo de un nuevo curso escolar quiero, como hago todos los años, dirigir un saludo de agradecimiento y de ánimo a quienes van a recorrer juntos ese apasionante camino, es decir, a educadores (profesores y miembros del PAS), alumnos y familias.

Alguien escribió: Yo me ocupo del futuro; soy educadora. Y es verdad, porque al tiempo que acompañamos a alumnos y alumnas de hoy, estamos, de alguna manera, dando forma al futuro. Napoleón dijo: "La educación de un niño empieza veinte años antes de su nacimiento". Es cierto: al educar hoy estamos formando a los padres y madres del mañana y, según sean, así se educará en sus familias.

Yo disfruto y aprendo mucho leyendo a la educadora gaditana Carmen Guaita. En uno de sus libros, dice: "… en torno a nosotros parecen naufragar la ética política y la cívica, nos sentimos desorientados y necesitamos señales para distinguir, entre tantos estímulos diversos, a las personas de palabra. Por cierto, qué antigua se ha quedado esta expresión. Qué insólito es que lo que se promete se cumpla. Sin embargo, no hay lugar para bromas: si la ética no rige el uso de los modos políticos y ciudadanos, no habrá futuro para la sociedad". Y añade: "Esta mañana nublada acaban de entrar en mi aula los gobernantes y ciudadanos del mañana, y es imprescindible que la ética ocupe un lugar destacado en su formación. Es imprescindible también que, día a día y en cualquier momento, perciban a sus profesores como auténticos modelos de comportamiento personal. Porque, efectivamente, la dimensión moral es la madre de todas nuestras posibilidades de futuro como sociedad". ¡Sabias palabras que no deberíamos ignorar!

Ojalá que en este nuevo curso seamos capaces de ponernos las pilas y abordar con sentido común y responsabilidad lo que afecta a la educación. Y ojalá, también, que educadores, alumnos y familias nos sintamos corresponsables de lo que sucede en nuestros centros educativos, sin delegar en otros nuestra propia responsabilidad.