Educación en Cuba

Al igual que en España, también en Cuba nos preocupa el tema educativo y cómo y cuándo reanudar las clases. Los centros educativos cubanos, cerrados en marzo, no abrirán hasta septiembre. En los dos primeros meses se completará el curso 2019-2020. En noviembre comenzará el nuevo curso escolar.

Estos últimos meses hemos aprovechado el tiempo. No se ha abandonado a los alumnos. A diario, domingos incluidos, ha habido clases en televisión para reforzar los temarios y orientar el trabajo en casa. Se han establecido, también, sistemas de consulta personal entre alumnos y profesores. Y se ha orientado a los padres sobre cómo apoyar el estudio de sus hijos.

Hay una actividad educativa a la que el coronavirus sí que ha afectado de lleno: las Escuelas de Verano que, desde hace veinte años, organiza la Iglesia Católica en las diversas diócesis del país. Por dichos cursos han pasado miles de educadores cubanos, todos ellos del único sistema público de educación que hay en Cuba. En esos cursos han actualizado conocimientos y prácticas, se han formado en valores, han conocidos nuevos colegas y profesores, han creado redes, etc. Una experiencia muy valiosa que los docentes esperan y por la que sacrifican algunos días de sus vacaciones. Esos cursos no serán posibles este verano. Sin embargo, ello no significa que los docentes cubanos se queden "en ayunas": un grupo de educadores ha tomado la iniciativa de reunir materiales interesantes y actualizados para, grabándolos en una memoria o disco duro, ponerlos a disposición de sus colegas en toda la Isla. De ese modo, y aunque falte la riqueza del contacto personal con otros compañeros, los docentes que lo deseen podrán crear su "Escuela de verano en casa".

Martí decía que el que no quiere hacer una cosa siempre encuentra una excusa, pero que quien quiere hacer algo siempre encuentra el modo de hacerlo. ¡Bien por los educadores que, con pandemia o sin ella, creen en ellos, creen en su misión y no tiran la toalla!