Buenos días, acaban de decirme que me han anulado el Pegou y necesitaría comprarme otro nuevo nuevito. Perfecto, ¿cómo lo desea? A ver, ¿qué precios tiene? Le explico: tal y como establece la filosofía de la economía circular, tenemos tres tramos. No le entiendo. Lo que le quiero decir es que el precio depende de en qué franja se encuentre. Pues dígame en que franja estaría yo. Eso depende del momento en que use usted su Pegou, de su edad, de la potencia y de otros factores macroeconómicos que no controlo. Entonces, por ejemplo, para hacerme una idea: cuánto me costaría un Pegou nuevo, si empiezo a usarlo ahora mismo, para mí, aquí mismito. Mire, tenemos tres tramos horarios con distintas tarifas, punta, valle y media, y se alegrará de saber que esta noche, un Pegou medio, normalito, le saldrá la mitad de caro que si compra uno al medio día y mucho más barato que si lo compra a media tarde. Y eso, en euros, en pesetas, en dólares o bitcoins, ¿cuánto es? Depende del tramo horario, ya se lo he dicho, también de la franja de edad a la que se adscriba usted, y ya sabe, si tiene cita previa o le han llamado de Urbanismo Responde o de un equipo de urbanólogos especializados en este tipo de asuntos urgentes. Esto es un poco confuso. No se preocupe, le ocurre a la mayoría, solo tiene que atender bien a los detalles. A ver, explíquemelo otra vez. ¿Se encuentra usted en la franja de edades comprendidas entre los 40 y 49 años? Me da que me está engañando. No soy yo quien establece las tarifas sino los amos, esto es así. Pero así no puedo comprar nada si no sé el precio. Anda ya, usted compre y luego ya verá el precio cuando reciba la factura el mes que viene. Qué despropósito. Lo siento mucho. Se me ocurre una cosa: y si en vez de un Pegou le compro una entrada nueva para la ciudad, ¿cuánto podría costarme? Lo quiere con parking o sin parking. Es igual, con parking mismo. Ah, bien, mire, tenemos tres franjas, punta, valle y media, y según su edad…