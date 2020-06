Por respeto a la importante labor profesional y social del profesorado, padres y madres no deberían convertirse en sus sustitutos ni en gestores de la agenda educativa de sus hijos. La administración lo ha intentado en estos últimos meses, pero creo que con poco éxito. Claro que la situación excepcional que hemos vivido ha obligado a improvisar, dejando a cada centro la responsabilidad de implantar sus propios métodos.

En mi experiencia (Infantil y primero de Primaria, que es lo que me toca), el ‘telecolegio’ no ha servido para inculcar a mis peques el interés y el gusto por aprender. Las clases telemáticas (cuando el alumnado no es autónomo para acceder a dispositivos informáticos) no garantizan el derecho de todos a la educación. Mediante esta forma de 'teleeducación' he visto cómo se subrayaban las desigualdades entre las familias (según sus circunstancias), se han interrumpido los mecanismos de integración y equilibrio social que proporciona la escuela, se han generado grandes problemas de conciliación familiar y laboral, y la adquisición de nuevos conocimientos ha sido dudosa. ¿Puntúa con más nota si corrijo las faltas de ortografía de mi hija antes de entregar una tarea? ¿Han evaluado mi rendimiento o el de mis hijos?

No soy ningún experto en enseñanza, pero quisiera que familias y personal docente se unieran para decirle a la administración que revise para qué ha servido todo lo que se ha hecho desde mediados de marzo. Y buscar alternativas por si nos sobreviene otro cierre físico de las escuelas. Se me ocurre que quizás, en tal caso, se obviara el temario oficial. O que simplemente, el profesorado mantenga un contacto vivo con sus alumnos, ofreciendo apoyo y recomendaciones, sin tareas o evaluaciones obligatorias. Una especie de Expediente de Regulación Temporal Educativo, un ERTE raro; la enseñanza reglada en ‘suspenso’. No tengo la varita mágica. Pero, al menos, presionemos para que el colegio siga fomentando el amor por aprender e iguale las oportunidades en el acceso a la educación.

conexioncastillito.wordpress.com