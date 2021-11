EDUCAR EN EL CUIDADO

Sorprendiendo a los organizadores de un reciente Foro Internacional sobre "Una escuela que cuida", Francisco les ha enviado un mensaje sobre la importancia del cuidado en la educación.

Enseñar, dice el Papa, no es principalmente transmitir conceptos. Es necesario que los alumnos hagan la experiencia de que en la escuela han sido queridos y cuidados; y que así como han sido tratados así deberán tratar y cuidar a los demás a lo largo de toda su vida.

"Una escuela que cuida es una escuela que quiere ser madre, capaz de acoger, sostener y ponerse a la escucha de los alumnos, para poder responder así a sus necesidades y ayudarles en su crecimiento". Una escuela que cuida enseña que es preciso responsabilizarse de cuidar a los demás para que los alumnos tengan "la certeza de que poniendo cada uno de su parte y trabajando juntos pueden hacer algo positivo por mejorar el planeta y construir un mundo mejor". Y para ello, invita el Papa, hay que acostumbrarse a realizar gestos concretos de cuidado, evitando quedarse solo en palabras. De ese modo podremos "colaborar en la edificación del mundo que Dios nos ha pedido cuidar, y que el único requisito es que seamos capaces de trabajar juntos". Un hermoso texto que recomiendo a los educadores.

Quiero referirme ahora a dos personas que han sabido, cada una allí donde le ha puesto la vida, cuidar a los demás.

En primer lugar me refiero a Angela Merkel que ha utilizado su inmenso poder para servir a los demás, no solo a su país, dando siempre un ejemplo de respeto a la verdad y de honestidad. Su testimonio no será olvidado.

Tampoco será olvidado Paco Sanz, educador y monitor deportivo del Colegio San Felipe Neri que acaba de fallecer. El dolor que ha provocado su partida nos habla de todo el bien que Paco hizo en vida, ayudando siempre, cuidando y mejorando la vida de los demás.

Personas así merecen la pena. Y a ser personas así estamos invitados todos. Y a educar así están invitados nuestros centros docentes.