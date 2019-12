Dulce Navidad portuense

¿Quién de nosotros, no ha peregrinado alguna vez a uno de esos pueblos donde el olor a mantecado es parte de su patria y bandera?

A todos nos gusta tener en la mesa de Navidad ese dulce que toda la familia espera que tengas; porque tú lo has convertido en algo que no puede faltar.

Estepa, Medina, Sanlúcar, seguro son los nombres que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de este tema. Y digo yo, ¿por qué El Puerto no encabeza ese top de ciudades con olor a dulce de Navidad?Y no me refiero solo a la industria del mantecado, incluyo también a la confitería en sí. Tenemos en nuestra ciudad un diamante en bruto, que ni nosotros mismos sabemos pulir. A duras penas llegan a nuestras mesas esos productos navideños Made in El Puerto.

Soy una persona muy golosa y tengo en mis redes sociales infinidad de confiterías agregadas de cualquier rincón de nuestra geografía y es increíble cómo bombardean cada fin de semana, ofreciendo sus productos, innovando incluso con lo tradicional.

En nuestra ciudad tenemos un número importante de confiterías y de algunas más y de otras a duras penas, nos llegan noticias a la mayor ventana de información y contacto que tenemos hoy en día como son las redes sociales, porque nos guste o no, ahí es donde se vende hoy en día.

Es muy curioso, a raíz de lo que anteriormente he expuesto, que los Conventos que elaboran dulces en nuestra ciudad, con muchísimos menos recursos de todo tipo, sepan extender mejor sus productos que empresas, que algunas cuentan con algo más de cincuenta años. Y ojo a lo que les digo, cuando empresas del sector de otras localidades vienen a instalarse a nuestra ciudad, es precisamente porque hay mercado y las confiterías de El Puerto o no lo satisfacen, o no ofrecen lo que El Puerto demanda, o creo que aquí está el tema, no lo saben vender y mucho menos innovan.

Empresas del sector, déjense llevar por la ilusión y el espíritu navideño que por suerte estamos viviendo en El Puerto.

Que sí, que dulces de Navidad tenemos, pero al igual que Cabalgata y mira la vuelta de tuerca que se le está dando para que se hable de ella en toda nuestra geografía.