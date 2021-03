Duelo de submarinos

Se suele pensar que el petróleo solo se encuentra en sitios como Emiratos Árabes, Irak o Arabia Saudita, pero no, en Vitoria también se puede sacar petróleo. De hecho, el Cádiz lo sacó el pasado domingo. En un partido feo como él solo y atacando menos que el ejercito del Vaticano, el Cádiz logró sacar un punto que puede valer su peso en oro al final de temporada. El único tiro a puerta (el penalti) sirvió para mantener las distancias con la zona de descenso y ganar también el goal average al Alavés. Y es que este Cádiz no engaña a nadie. Es fiel al juego que propone Cervera, defensa a ultranza y a esperar una oportunidad, y guste o no guste es lo que nos ha traído y (de momento) es lo que nos mantiene a salvo. Cierto es también que en ocasiones se ha agradecido que los partidos del Cádiz sean a las 16:15 de la tarde, porque alguno de ellos ha incitado al siestazo post almuerzo, pero para ver jogo bonito busquen al Brasil del 70, que aquí lo que mandan son los puntos y mucho más esta temporada, donde la máxima aspiración es salvarse para ver sI se va de una ves este puñetero virus y podemos ver la temporada que viene un Carranza lleno y en Primera División de nuevo. Hacer cuentas de cuantos puntos nos van a hacer falta para la permanencia es absurdo. En principio se estimaba que 40, pero con tanto partido entre implicados lo mismo son menos, porque muchos más no creo que vayan a ser. Y seguir sumando es muy importante.

El Cádiz tiene ahora tres partidos que en circunstancias normales serían bastante inasequibles, por la calidad y posición en tabla de los rivales, pero nos vamos a encontrar a un Villarreal, a un Valencia y a un Getafe que no pasan precisamente por sus mejores momentos. Sacar puntos en estos partidos va a ser trascendental porque el siguiente va a ser frente a un Real Madrid que puede venir fuera de Champions y con la única posibilidad de pelear por la liga, algo que pueden pagar caro sus rivales. O no, porque los de Zidane llevan tonteando toda la temporada, pero mejor no tentar al diablo. Las estadísticas no dicen nada bueno de las visitas cadistas a Villarreal, con cuatro derrotas y un empate, pero como dicen que las estadísticas están para romperlas no es menos cierto que los de Emery llevan más de dos meses sin ganar en casa, y si a eso le añadimos que el Cádiz es un rival tela de incómodo cuando hace lo que tiene que hacer podemos ser bastante optimistas.

Ganar hoy sería un golpe encima de la mesa. Sería irse al parón por la selección en una situación inmejorable y dejando a los demás implicados en el descenso haciendo cábalas. De los once partidos que restan habrá que ganar como mínimo tres para no pasar demasiados apuros, por lo que todo lo que sea adelantar trabajo bienvenido sea. Puntito a puntito se camina seguro, pero se nos va a hacer la Liga más larga que la mili de Rambo. Hay que ganar de vez en cuando y si fuera hoy… lo del Alcoyano va a ser una depresión al lado de la moral que vamos a coger. A por ello, que se puede.