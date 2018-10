Dosis de realidad

El que no se consuela es porque no quiere. Mejoró el Cádiz la imagen frente al Sporting, pero seguimos sin ver puerta. Y abajo. Pero siendo objetivos, es más la sensación de verse abajo y querer salir de ahí cuanto antes que el peligro real de estar en el zona de descenso. Sí, porque el puesto 12 está a tres puntos. Y con dos partidos seguidos ganados se acabó el problema, de momento. El problema del Cádiz ahora mismo es ganar dos partidos seguidos, cuando no somos capaces de ganar ni uno. La buena imagen siempre está bien pero, como suelo decir, mi televisor también da una imagen excelente y no le gana ni al Cádiz infantil. Y si pudimos llevarnos el partido, también lo pudo hacer el Sporting. Así que confianza, y esperemos que con la mejoría ofrecida las victorias no tarden en llegar. Y aún hay tiempo para todo. Hablar ahora mismo de objetivos es ridículo. Ahora lo que hace falta es empezar a sumar y ya veremos a donde podemos llegar.

El escalón con los de ascenso es amplio, cierto, pero algunos parecían que iban directos a primera y han sufrido frenazos de consideración, agrupándose la cabeza. Aquí nadie tiene ni la más remota idea de cómo puede acabar la competición. Ni por arriba ni por abajo. Pero Álvaro Cervera ya avisa a los más optimistas de que lo de esta temporada no se va a parecer en nada a las dos anteriores. Tampoco hay que ser Rappel para darse cuenta, por lo visto hasta ahora, pero nadie mejor que el entrenador para saber qué se puede hacer con los mimbres que cuenta.

Y miren ustedes, si la cosa se sigue enconando, tampoco pasa nada por estar una temporada peleando por la salvación como único objetivo. Quedarse en Segunda (y mucho más con el nivel de este año) nunca es un fracaso. Fracaso (o decepción mayúscula) puede ser la forma de hacerlo, como el hundimiento del equipo en la segunda vuelta de la pasada temporada. Yo hablaría más de decepción que de fracaso, pero mantenerse fuera del pozo de la Segunda B nunca será un fracaso. Dicen de un partido que cuando no se puede ganar hay que intentar empatar. Pues apliquen eso a la temporada. El Cádiz no es un equipo hecho para ascender, pero hemos estado pelando por ello en las dos ultimas temporadas. Y si en esta no se puede, pues intentemos empatar, que traducido resulta amarrar la salvación cuanto antes, a respirar tranquilos y a pensar en la temporada que viene. Y no pasa nada.

Pero mientras haya vida el equipo está obligado a pelear por todo. Y queda mucha tela por cortar. Será el mejor homenaje a todos los que siguen al equipo y a los que nos han dejado. Como el caso del conocido aficionado Fernando Orgambides "Baguetina", fallecido esta semana. Bonito gesto el del club el de portar en el día de hoy el brazalete de capitán con su imagen. Su ultimo tuit en redes sociales debe ser la filosofía del cadismo: "Tenemos que dar la cara todos equipo y afición vamos unidos a sacar esto palante con actitud y ganas de luchar". Mi pésame a su gente y ojalá podamos dedicarle hoy la victoria.