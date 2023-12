No estarían contentos los lectores, si en estos tiempos de amnistía por un lado, y condena de los toros con el nuevo ministro, si no rescatase las referencias de los toros en el Quijote, pues Cervantes, sí era español. Y esforzado y valiente, y si se enfrentó a un león, no por menos dejaría de enfrentarse a una manada de toros. En el capítulo XIV, se lee: "del ya vencido toro el implacable bramido", en el capítulo XXXV, escribe: "Ciertos son los toros", locución adverbial famosa en su tiempo, y en el capítulo XLIII, cita: "que bramaba como un toro". En el capítulo XIII de la segunda parte, leemos: "¿Cómo y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo: ¡Oh hideputa, puto, y qué bien que lo ha hecho!... y antes creo, Sancho —dijo don Quijote—, que te quieres encaramar y subir en andamio por ver sin peligro los toros".

En el capítulo XIV, de la segunda parte sentimos la proclama: "Vez también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes Toros de Guisando, empresa más para encomendarse a ganapanes que a caballeros".

En el capítulo XVII, aconseja a diestro y siniestro. "Bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey, en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con felice suceso a un bravo toro"; y, así mismo en el capítulo XLIX, volverá a meterlos en consideración: "Cuando oía decir que corrían toros y jugaban cañas y se representaban comedias, preguntaba a mi hermano, que es un año menor que yo, que me dijese qué cosas eran aquellas…" y la gran aventura taurina la alcanza cuando en el capítulo LVIII de la segunda parte, se ve la acción pura y dura y loca y fehaciente: "llegó el tropel de los lanceros, y uno dellos que venía más delante a grandes voces comenzó a decir a don Quijote: ¡Apártate, hombre del diablo, del camino, que te harán pedazos estos toros! ¡Ea, canalla —respondió don Quijote—, para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría Jarama en sus riberas. ! Confesad, malandrines, así, a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado; si no, conmigo sois en batalla. No tuvo lugar de responder el vaquero, ni don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera, y, así, el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otras gentes que a encerrar los llevaban a un lugar donde otro día habían de correrse, pasaron sobre don Quijote, y sobre Sancho, Rocinante y el rucio, dando con todos ellos en tierra, echándole a rodar por el suelo. Quedó molido Sancho, espantado don Quijote, aporreado el rucio y no muy católico Rocinante, pero en fin se levantaron todos, y don Quijote a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó a correr tras la vacada, diciendo a voces: ¡Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero os espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, hacerle la puente de plata!".

Así queda Cervantes bravo, limpio y puro, en ese Calatañazor de la gloria, donde defiende su toreo en nombre, como no de Dulcinea y su España