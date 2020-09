En voz baja siempre oí hablar del fusilamiento de don Cayetano Roldán. Los de Vox parece que no son de aquí, ni tienen padres ni abuelos que les hayan contado del horrible crimen político que el Alzamiento cometió contra este republicano que fue alcalde de San Fernando. Ni lo más importante, sobre sus tres hijos, el menor de los cuales sólo tenía 16 años. La ciudad ha estado horrorizada durante décadas por estos crímenes. Digo que primero se fusiló a los hijos del alcalde, luego al alcalde, semanas después, conociendo la muerte de sus tres hijos, o sea, añadiendo un dolor infinito al dolor venidero de la muerte. También asesinaron al Pastor de la Iglesia Evangélica Española, era de ideas socialistas, dijeron, pero sobre todo era un pastor luterano. En la relación de aquella crueldad hay otros casos que ponen mal cuerpo, como lo de don Virgilio Pérez, otros muchos. Los de Vox no saben que son concejales de aquí, no de otros lugares en donde los crímenes fuero otros; no quieren entender que el horror cometido no prescribe ni prescribirá jamás para la buena gente de esta ciudad.

Cuando la gente hablaba en voz baja de esos asesinatos pregunté por los asesinos. Los que lo tramaron, los que los ejecutaron, detuvieron. La respuesta fue más silencio aún, hermetismo total. ¿Lo sabía la ciudad? Es lo que me gustaría saber, quiénes llevaron al paredón a los tres hijos de don Cayetano Roldán, y luego a su padre. Y tantos otros. Pasan los años y los días y mucho me temo que nunca sabremos de estos detalles: ni dejaron nada escrito ni nadie anotó para escarnio universal esos nombres y circunstancias. Ni siquiera una guerra civil justifica el número de crímenes que se cometieron en todos los pueblos y ciudades de España. Pero Vox pasa de puntillas por estos desfiladeros inevitables. Se trataba de hacer a don Cayetano Roldán Alcalde Honorario. Tiene en la ciudad un bronce y una gran avenida, pero sobre todo tiene la ternura de la gente buena de la Isla, la gente que se ha sentido siempre cercana, humanamente hablando, a una familia a la que fusilan a todos los hijos varones, y al padre semanas después, que además durante toda su vida hizo el bien a la gente humilde, porque era médico y porque fue siempre un hombre bueno. Alguien se lo debería haber dicho a los de Vox, o haberse informado de estos extremos. Se trataba de lo que se trataba, restituir a ese hombre bueno asesinado, en lo posible, el amor de la Isla.

No creo que estén muy felices de haber mirado para otro lado estos concejales de Vox, que lo son de San Fernando, donde ocurrieron estos horrores…