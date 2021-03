En un panorama de malas noticias, de vez en cuando, las hay buenas. Ayer mismo vi una foto de don Carlos Cornejo, jefe del servicio de Oftalmología del Puerta del Mar, inaugurando junto a dos responsables del gobierno de Andalucía, la planta de esta especialidad médica en el hospital de San Carlos. Este centro estupendo de la ciudad cada vez cuenta con más nombres propios. Porque somos muchos los que hemos acudido allí para ser atendidos y lo hemos sido con gran profesionalidad, con toda la mejor atención. En nuestra memoria visual hay muchas caras sin dudas, de celadores, enfermeros, auxiliares, médicos, administrativos… Sirva don Carlos Cornejo como referencia de tantos y tantos que nos han atendido y cuidado y sanado. Y de todo el personal que nos ha "rozado" y al que nunca podremos olvidar ni dejar de agradecer cómo lo hicieron.

La pandemia ha servido para que tengamos un mejor conocimiento de lo que España ha puesto a la disposición de los españoles para los momentos malos, cuando la salud quiere irse de nuestras vidas. Y recordar un empeño de José Loaiza, cuando era alcalde de San Fernando, para que el hospital militar de la Defensa formara parte de la red hospitalaria del SAS. Que consiguió y ha sido uno de sus grandes éxitos políticos. Su sucesora en la Alcaldía, Patricia Cavada, sin alharacas, con prudencia, no ha cesado de trabajar para que San Carlos cuente con más plantas en uso, más plantillas médicas, más servicios clínicos en el centro isleño. Oftalmología ha sido el último incorporado, con una inversión importante pero no tan cuantiosa, no nos engañemos. Otras clínicas se irán incorporando al antiguo hospital de la Armada, que luego lo fue de Defensa. El porcentaje de ocupación de sus instalaciones no llega todavía al 75%, que sepamos. Las inversiones próximas irán para la renovación de algunas instalaciones y la ampliación de la cobertura hospitalaria, en coordinación con su hermano mayor, el Hospital gaditano Puerta del Mar, del que depende San Carlos.

Poco a poco la semilla del alcalde popular ha crecido sin cesar, digo que llegan las inversiones y las decisiones. Queda mucho por hacer, mucho. Sólo hay que subir a la última planta del hospital y mirar sus alrededores. Queda mucho por urbanizar, muchos servicios por añadir, mucho dinero que invertir todavía para que tengamos un complejo hospitalario acorde con las necesidades de nuestro tiempo. Nos lo merecemos y se lo merece el conjunto de hombres y mujeres que son el corazón y el pulmón de San Carlos. Ya decía que don Carlos Cornejo se llaman hoy todo un verdadero elenco de profesionales que están haciendo grande esta ciudad nuestra.