Si aún eres de los que no saben disfrutar y sacar lo positivo de esta atípica Cuaresma, aligera, que solo te quedan dos semanas para que la misma no pase sin pena ni gloria dentro de tu calendario.

Después de asistir al Triduo de mi hermandad de la Flagelación durante la semana me propuse disfrutar de “un domingo de Cuaresma” en familia y con amigos, los de siempre.

El día no podía comenzar de otra forma que con un par de torrijas, un buen café y una buena ducha con sus pertinentes marchas de fondo.

Una vez arreglado para la ocasión y con paraguas en mano, comencé ese itinerario casi sagrado antes de entrar en calle Cielo, queriendo imitar esa Estación de Penitencia en la Basílica que tanto echamos de menos.

Vicario, Cielo, y de nuevo bajo el dintel de la Parroquia de San Joaquín, casa de la Amargura, otra vez frente a Ellos, otra vez sintiendo la luz y el calor de la candelería de su altar.

Comienza la Solemne Eucaristía de Función Principal, miro a mi alrededor y veo sentados a mis primos, a mis amigos, a mi familia; siendo todos costaleros, a los mismos que hubiese visto si tuviéramos que ensayar.

Después de la Cuaresma y Semana Santa pasada era muy importante ese encuentro de todos frente a Nuestros Titulares en el día grande de la Hermandad. Porque aunque todos miremos con nostalgia el costal que quedó preparado, para aquel siguiente ensayo que nunca llegó, sabemos y entendemos que lo realmente importante y necesario, sigue estando en el altar de nuestra Parroquia.

Sigue la misa y observo que todas las miradas se fijan en el altar, no hay distracción alguna. Aunque sea una pena, no hay pasos en la parroquia, y no hay ninguna mirada ni ninguna mente imaginando un “izquierdasso” por la calle Jesús Cautivo. Todo se centra en Ellos y en la liturgia. Todo ha cambiado.

Evidentemente no faltaron las posteriores cervezas fresquitas, ni el almuerzo, ni la merienda, ni las visitas a otras hermandades, adaptándonos siempre a la situación que vivimos, aunque a veces cueste.

Por eso te digo, que si aún no te has decidido, que lo hagas, que disfrutes y descubras como es este año…un Domingo de Cuaresma.