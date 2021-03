Que las segundas vueltas no son el punto fuerte del Cádiz ya se sabía, y esta temporada no iba a ser la excepción. Un solo punto de dieciocho es la muestra más palpable de esta aversión cadista a las segundas rondas. Cierto es que el calendario ha sido diabólico, pero el conjunto de Álvaro Cervera es el colista en esta segunda vuelta, de momento. Ante el Betis se repitió el guion una vez más. Buen trabajo defensivo (el ofensivo prácticamente no existe, salvo que se nos aparezca la Virgen) y contención ante el rival, que cuando te marca un gol se lleva el partido porque no hay capacidad de reacción.

El entrenador cadista se muestra plenamente convencido de que este es el camino a seguir y no tiene ninguna intención de cambiar el plan, porque cree firmemente en él. No seré yo quien le quite la idea de la cabeza, porque Cervera sabe mejor que nadie lo que tiene y lo que se puede hacer con ello. Pero no me negarán que la apuesta es arriesgada. Doble o nada, como en el casino. A su favor, que con esta manera de ver el fútbol hemos llegado a donde estamos desde Segunda B. En su contra, que por más claro que uno lo tenga si los resultados no llegan hay que dar un giro de tuerca.

Y en estas dos jornadas se puede decidir el futuro del Cádiz en esta temporada. No, no son finales, pero casi. Ante Éibar y Alavés hay que sacar mínimo cuatro puntos. Todo lo que no sea eso es ruina. Sí, porque ante estos dos rivales no se puede salir buscando el empate y la aparición mariana de Negredo o el delantero de turno. Ante dos rivales directos hay que salir a por todas, porque el tiempo se agota, los resultados no llegan y no podemos esperar dar la sorpresa ante los grandes, que aunque los puntos valen igual esa no es nuestra liga. Puestos al doble o nada, hay partidos donde habría que apostar algo más al ataque. Comprendo que se tengan reservas ante los grandes, pero ante los que se están jugando el descenso como nosotros no podemos ir así. En todo caso se puede jugar a contener si cuando se va a por el partido ves que te están dando un baño y realmente no puedes.

Pero de entrada hace falta algo más de ambición. Y mucho más cuando nuestro rival de hoy casi la misma ruina de puntos que nosotros en la segunda vuelta, pero con el agravante de que ha sido incapaz de sacarlos ante los equipos de abajo y nosotros ante los de arriba.

Salir hoy a contener y a especular no me parece buena idea, aunque doctores tiene la iglesia y ellos sabrán mejor que nadie lo que hay que hacer. Lo del Doble o Nada versión ofensiva se podría apostar a este tipo de partidos. Porque igual que sales a no perder y a veces te sale bien y otras pierdes, igual saliendo a ganar habrá veces que pierdas y otras que te lleves los tres puntos. Y en esta liga, un partido ganado y dos perdidos vale lo mismo que tres empates, pero al menos te da moral de vez en cuando.

Ojo, que el equipo está bien, que hay moral, calidad y entrega y un entrenador con las ideas claras. Pero la moral que da una victoria….