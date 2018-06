El "Divino Indiano" en Cádiz

El arte como testimonio y esperanza ha abierto sus puertas en las catedral de Cádiz. El arte de la diócesis de Cádiz y Ceuta en una singular y sorprendente exposición titulada "Traslatio Sedis", es decir, la conmemoración del traslado de la sede obispal desde Medina Sidonia a Cádiz en el 1267. Y del que el Obispado anda conmemorando, por tanto, el 750 aniversario. Una muestra que tiene mucho que ver con Chiclana. No solo por la presencia, entre las 91 obras que se exponen, de cinco que la Fundación Las Edades del Hombre, a cargo del montaje junto a la empresa ArtiSplendore, ha trasladado desde la Iglesia Mayor de San Juan Bautista y del convento de Jesús Nazareno hasta la catedral de Cádiz. Por ejemplo, la extraordinaria talla de Jesús Nazareno conocida como el "Divino Indiano" (1674), que las agustinas recoletas guardan con especial devoción en la clausura. "No podía ser de otra manera. Yo quería que estuviera en la exposición. Sé de la devoción que le tienen las monjas, han accedido porque es la catedral de Cádiz y por la exposición que es", afirma el padre David Gutiérrez Domínguez, comisario de la exposición y director de la Escuela de Arte. "Es una oportunidad única para poder contemplarlo, para muchos visitantes va a ser todo un descubrimiento", añade el padre David, chiclanero de pro, quien ha creado una muestra sobresaliente en la que mimado la presencia de esta ciudad.

"Tenía que estar, porque es una joya. Y porque América tenía que estar también presente, por supuesto, en esta exposición. Es una imagen muy delicada, entre otras razones, por el material en el que está realizado, que es pasta de yute. Va a ser la oportunidad de que mucha gente lo conozca y contemple como nunca antes ha podido hacer", insiste ante la talla del Divino Indiano, situada sobre una mínima peana con el altar mayor de la catedral de fondo y que podemos disfrutar al alcance de la mano, con los ojos pegados literalmente a la cruz. "Destaca muchísimo esa cruz, que es una cruz relicario, con sus vetas de escarabajos verdes, el mayate, habitual en México y el sur de Estados Unidos -prosigue-. Los indígenas lo incluyeron en la cruz porque el verde representa para ellos la vida, el rebrote de la vegetación, el renacer". Es lo que representa también esta exposición. El renacimiento de una Iglesia de frontera una vez que Alfonso X el Sabio conquistó Cádiz el 14 de septiembre de 1260 y expresa su voluntad de que la ciudad sea sede diocesana.

"Traslatio Sedis" reivindica la singularidad del patrimonio cultural y religioso de la diócesis, entre ellas de la iglesia chiclanera. "Aunque contiene piezas de autores de primera fila, como son Murillo o La Roldana, creo que si está exposición es única es porque muestra una gran cantidad de piezas desconocidas de un gran valor patrimonial", precisa David Gutiérrez. Y basta enumerar, por ejemplo, esas otras cuatro piezas, que además del "Divino Indiano", han viajado desde Chiclana. De la Iglesia Mayor lo han hecho ese pequeño, magnífico y redondo "San Juan Bautista" (1817) de Franz Xavier Riedmayer, el extraordinario "Rosario" (s. XVIII) de lapislázuli y oro que simboliza la devoción de la ciudad o esas dos parejas de "Ánimas Benditas" (1740) que son de los escasos testimonios de la primitiva iglesia de San Juan Bautista y, sin duda, de una rica tradición del culto a los santos Difuntos. El propio el arcipreste de la ciudad y párroco de la Iglesia Mayor, el padre José Manuel Daza, no depara en elogios: "La valoración es muy buena. La presencia de Chiclana en esta exposición es inevitable y muy importante -proclama-. Las residencias episcopales, los palacetes de verano, obras de arte que se doblan por la gran devoción. Por ejemplo, la Virgen del Rosario de la Iglesia Mayor podría perfectamente estar en esta exposición. Hay mucha devoción entre Chiclana y Cádiz. El embellecimiento de Cádiz, por ejemplo, tiene mucha influencia en Chiclana".

Junto al "Divino Indiano", las agustinas recoletas de Jesús Nazareno han aportado también el magnífico "San Agustín" (1674) de su altar mayor, talla anónima que luce, por ejemplo, junto al "San Francisco de Paula" (1688) de La Roldana que ha cedido la iglesia de la Victoria de Puerto Real. No en vano, la exposición se surte de obras de iglesias y conventos de la capital gaditana, pero también de San Fernando, Vejer, Alcalá de los Gazules, Algeciras, San Roque, La Línea, Tarifa o Medina Sidonia, la antigua sede episcopal. El óleo de la "Alegoría de las Fundaciones de la Madre Antonia de Jesús" (1697), procedente del convento de Jesús, María y José de Medina, por ejemplo, también representa -y cita- al convento chiclanero. Otra presencia insigne y chiclanera es la del magistral Antonio Cabrera, con el magnífico retrato de Ricardo Escribano, depositado en el Seminario Conciliar de San Bartolomé. "Esta no es una exposición arqueológica, en la que vamos a ver piezas que ya no tienen vida en sí -concluye el padre David -, sino que son imágenes a las que se les sigue dando culto. Son imágenes vivas". De testimonio y esperanza.