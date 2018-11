"Divide et impera" era la estrategia seguida por los romanos para mantener la hegemonía de Roma y sobre la que forjaron la construcción del imperio, aunque muchos la atribuyan a Napoleón Bonaparte. Analizando un poco la historia es fácil darse cuenta de que Napoleón era un principiante al lado de Julio César. Los romanos prolongaron el imperio y su hegemonía durante siglos y el del ínclito Bonaparte apenas duró una década y ni siquiera fue capaz de entrar en Cádiz. Las tropas Napoleónicas al lado del régimen del PSOE de Andalucía no eran más que una banda de cornetas y tambores sin más peligro que una trompeta sin sordina. Cosas de la estrategia política.

"Divide y vencerás" es una frase que seguramente usted habrá escuchado muchas veces como estrategia para mantenerse en el poder y que se fundamenta en generar revueltas y división entre los posibles adversarios con el fin de enturbiar las relaciones entre ellos e imposibilitar las alianzas. Exactamente lo que actualmente se está promoviendo en Andalucía y en España por los que buscan perpetuarse en el poder cuarenta años más. Pero no se olvide que frente al que vence con la división, perdemos la gran mayoría de los ciudadanos. Si trasladamos de la voz pasiva a la activa, divide y perderás.

No seré yo quien eluda la responsabilidad ni culpe a terceros de la actual circunstancia política que tenemos en el panorama político aunque no sea carga que me correspondiera, pero es evidente que con la situación actual perdemos muchos y ganan unos pocos. Los liberales, los conservadores, los reformistas y en definitiva el centro y centro derecha se encuentra mellado por la irrupción de diferentes fuerzas políticas que compiten por su cuota de electorado a golpe de titular, de ocurrencias, de efectismo mediático y de matemática electoral del poderoso que amasa dinero y poder. Ahora más que nunca verá usted en las tablas de la política y los altavoces del régimen, desfilar los mensajes del Partido Popular, Ciudadanos y VOX cual si fuesen tres aspirantes a una misma corona, desequilibrando los pesos reales para confundir y desviando la atención del verdadero foco: la libertad e igualdad de los españoles vivan donde vivan y la regeneración política en Andalucía.

Al PSOE y a PODEMOS les interesa la división del voto de centro y centro derecha en España y en Andalucía y por eso lo fomenta en cualquier medio de comunicación en el que tienen alguna capacidad de influencia o control, que son muchos. El PSOE andaluz volverá a recabar menos apoyos electorales en las próximas elecciones del 2 de Diciembre, lleva quince años perdiendo votos, pero mientras consiga dividir el voto del bloque de liberales y conservadores seguirá ganando. Ellos dividen para vencer, mientras los demás somos divididos para perder. Y debemos tomar conciencia de ellos.

Veo un futuro en el que por eficiencia, el centro y centro derecha se vuelva a fundir o albergar bajo el mismo proyecto común de Andalucía y España, una vez vencidos los egos personales y legítimas aspiraciones de nuevos líderes que han encontrado su hueco en la fractura social generada por la crisis, pero mientras tanto no debemos caer en la trampa. Cada uno puede votar a quien quiera y a quien considere, faltaría más, pero que seamos conscientes que los que ahora mismo mandan pretenden dividir el voto para seguir perpetuándose en el régimen. Concentrar ahora mismo el voto en la opción política con más opciones de la liderar la oposición es la mejor forma de no caer en la trampa. Más opciones reales, no las que intentan inocular sondeos de opinión interesados y manipulados.

En esta ocasión la estrategia romana debe plantearse a la inversa. Si no dividimos, venceremos, si nos dividen perderemos. Perderemos nosotros y todas las generaciones que vendrán detrás nuestra. Es tu decisión y tu responsabilidad.