Por fin llegó el día en que disfrutamos, nos divertimos de lo lindo, nos lo pasamos de pm. Sólo hubo un sobresalto, cuando Iza, que por otra parte jugó un partidazo, como tiene por hábito, hizo una entrega comprometida a Ledesma, un balón blandito que el fornido escandinavo del Villarreal se olió rápidamente y, aunque Gato-Conan hizo de tal, como tantas veces, no valió para impedir el obsequio.

Dios, suspiró el palco, minuto nueve y ya vamos perdiendo. Nadie en ese momento preveía que el partido, especialmente el primer tiempo, iba a ser un disfrute, se acabaron las caras largas, los semblantes entre serios y maíta que nos cojan confesados. O, voy al retrete, que se me ha soltado el vientre de pronto. Pero el inquieto Cris Ramos metió la punterita al rechazo del portero cerámico, que no pudo quedarse con un tirazo duro de otro que hizo, creo, el mejor partido con la amarilla camisola: Alcaraz. El empate vino pronto y la serenidad inundó el abarrotado palco de Asisa. Bueno, ya estamos como al principio, empatados. Pero Gacela-Cris peleó un balón largo con el central, que se quedó con la estampa, y ya frente al portero, éste, temiendo el segundo lo derribó de cualquier manera. El palco hervía. ¿Quién lo va tirar?, preguntó uno. ¿Eso? Machís. Grandes temores, hormigueo, vellos de punta. Qué manera de sufrir por el Glorioso. Pero el venezolano nos quitó las telarañas temblonas del coco en seguida y marcó con suficiencia. Dos goles en Carranza y aún quedaba bastante para terminar lo que los ingleses llaman first half, primer tiempo para los de francés. Dos goles que nos ponían de cara a una victoria. El pesimista: Que pite ya el árbitro el final. No se percataba de que aún vendría el golazo que Machís había metido otra veces. Como juega a pierna cambiada, se fue hacia adentro y cuando estaba bien perfilado ametralló con un zurdazo que lame el palo del Cerámico y entra. Ya teníamos tres en la botanita. Esta palabra, que no hallo en el diccionario de la RAE, me la enseñó Fernando Quiñones al hablarme de cómo mangaba un pescaíto pa su casa; eran tiempos de penuria para el escritor que diera nombre al premio de novela Unicaja que este servidor de Dios y de usted ganó en su primera versión.

No quiero terminar esta croniquilla sin hablar de las mejoras del Glorioso. En primer lugar, felicitar a Sergio González porque vuelve a formar un equipo compacto, donde todos van a una, no veo a nadie que se esconda, que se deje algo pa luego. Desde Gato-Conan hasta Gacela-Cris. La Furia Gitana, tan viva como siempre, luchando contra lo peor de cada casa. Si me preguntasen con qué jugador del Glorioso te gustaría tomarte una cerveza, diría que con Fali. Iza en la zona de lanzamiento de la Selección española. ¿Son mejores los que lleva el de los aplausos recientes y arrepentidos? Alcaraz es tosco, vale, pero es un stop en la media cancha insustituible. Sin él llegarían a manojitos a los dominios de la Furia y de Catapulta-Hernández. Y arriba, Gacela-Cris va progresando una barbaridad. Cuando empezó parecía torpón, zanquilargo y discreto cabeceador; pero ahora corre un montón, es un terror para un central normalito, y, no digo nada si hablamos de un central corpulento y poco veloz. Ayer lo encontró y lo destrozó. Me paro aquí para elogiar a Sergio, pues tuvo el valor de apostar por él cuando ninguno creía en el de San José del Valle, yo me incluyo en los escépticos. Sergio lo está haciendo un pelotero de (mi madre no quería que dijera palabrotas). Bravo, González, bravo, sabes de qué va esto como pocos. Y otro que deseaba ardientemente que la directiva trajera este verano: Machís. Qué tiro con la izquierda tiene. Que eso, que disfrutamos con el lienzo que ha hecho nuestro entrenador. Mucho.