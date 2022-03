Discrepancias por exceso

A Fran Romero, el Informe del interventor sobre sobre los Presupuestos municipales le parece "demoledor". Porque mantiene una "discrepancia por exceso" en los ingresos superior a los siete millones de euros. ¿Has entendido lo que yo? Todo esto es lo peor de la política. Digo que Patricia Cavada ha validado un exceso de ingresos sobre la realidad de lo que se ingresará, o sea, ha mentido en algo tan importante como el dinero que realmente llegará al Ayuntamiento, que es el que podrá disponer. El Interventor lo señala y el opositor Romero lo pone en el altavoz para que todo el mundo lo sepa: Patricia miente a los ciudadanos. Arturo Rivera lo resumía así en su información de ayer: "(…) los nuevos presupuestos están descaradamente inflados. 'Son irreales y seguir adelante es obrar con irresponsabilidad ignorando lo que objetivamente dice el informe del interventor". Mal, mal todo. Digo las acusaciones de mentira y la descripción de irresponsabilidad… a futuro, de "seguir adelante" nos dice en el párrafo Romero, que acusa además de ignorancia "objetiva" del Informe del Interventor. El comentario de textos presentado al examen por el concejal Romero es de nota y sería estupendo que la alcaldesa de San Fernando se subiera al atril donde está el micrófono y replicara punto por punto lo que pueda extraer de este circunloquio jurídico-político del nacionalista andaluz que lleva con mayor contundencia la oposición al gobierno de socialistas y Ciudadanos, a quienes el concejal andalucista manda otro "mensaje" cordial, contribuir a ser el rodillo que regalan cada Pleno a los socialistas. Señoras y señores, hay para todos.

No pretendo dejar a un lado la parte del discurso, bien armado, que el andalucista largó el viernes, especialmente eso de que dichos presupuestos giran en torno a los intereses políticos de la alcaldesa. La verdad es que estábamos faltos de política últimamente y Romero la ha puesto sobre la mesa. En la parte más sensible que se da cada año municipal, cuando se discuten los presupuestos, es decir, en qué y cómo va a gastar el dinero que se recauda de los ciudadanos para, se supone, lograr una ciudad de redistribución de las rentas, de acometida de acciones que beneficien a los ciudadanos. Pero, he aquí lo que se dice, que todo esto va para los beneficios políticos de Patricia Cavada, pues además son "personalistas". Tras años de ser su "segundo", roto el pacto con los socialistas, a Romero le ha salido afuera la animadversión que siente por la alcaldesa y los socialistas, bajo las formas duras y educadas de un discurso profundamente demoledor. Pero siempre me queda la inquietud de qué realmente ha entendido la ciudad de lo dicho, lo de la discrepancia por exceso, los millones de los que se dispone sin tenerlos, todo esto confuso de un rodillo con la mayoría absoluta que le presta Ciudadanos… No sé, será mi desánimo por lo de Ucrania.