Me gusta a diario, echar un vistazo a las redes sociales en las que se tratan temas locales, noticias, fotos, opiniones, y es para pensar bastante tranquilo, que frente a tres comentarios positivos existen treinta que son todo lo contrario.

Lo triste, es que la opinión negativa del portuense hacia sus cosas (y vengo analizándolo tiempo), se hace desde el más absoluto desconocimiento del tema que se trate, se hace por “vicio a quejarse” y lo que más coraje me da, sin piedad ni empatía con quienes no compartes un punto de opinión, aquí se va “directo a la yugular”.

Hay quien dice, que a esto de opinar en redes sociales no hay que echarle cuenta, pero realmente, desde detrás de un teclado, un cobarde, te puede crear una “etiqueta virtual” difícil de superar. Mas que nada, porque para insultar, descalificar o adjetivar a alguien o a la ciudad, para eso, somos los “namber güan” y si no lo hacemos, no sabemos opinar.

Si trabajas por la ciudad, algo estará buscando; si no trabajas por ella, se lo está llevando calentito; si te gusta alguna gestión, eres un palmero; si tienes alguna iniciativa, ¡cómo no hay cosas más importantes!; si te gustan los toros, eres un asesino; si se arregla una barriada, ¿Cuándo se arregla la mía?; si tienes tiempo para dedicarle a algún colectivo o acción social; este no está ahí por gusto, algo sacará; si algún portuense destaca, lo intentamos hundir; si luchas por el carnaval, es que estando Cádiz al lado…; ¿Rociero?, ¡seguro que no ves ni a la Virgen!; Cofrade de la ciudad, ya están paseando los muñecos; y así podría seguir el tiempo que me dejarais seguir escribiendo.

Me encantaría saber, en que parte de la historia de nuestra ciudad, comenzamos a ser de esta forma tan “peculiar”, porque digo yo; que, si somos tan exigentes y “valientes” opinando, es porque tenemos miles de iniciativas en la cabeza y somos “valientes” como para cuando nos toque, trabajarlas y llevarlas a cabo.

Deje el ordenador y el móvil y váyase a primera línea de batalla, donde los valientes de verdad intentan levantar una ciudad pisoteada por sus propios hijos, los que van a la yugular siendo cobardes.