Diputados, al rincón de pensar

Si hacemos caso a Carmen Calvo, la vicepresidenta del rictus cabreado, "el dinero público no es de nadie", frase histórica -es de 2004- y para echarse a temblar, por lo menos como contribuyente. La dijo cuando era ministra de Cultura de Zapatero, y bien pudiera estar en parte motivada por que su cartera ministerial estaba presupuestariamente dotada a la cubana: "Por el dinero no te preocupes, que dinero no hay" (se lo oí a bicitaxista habanero hace unos veinte años). Al presidente debió gustarle la lírica estupefaciente de la egabrense -gran hallazgo para la gestión pública y el sistema fiscal-, de forma que el propio Zapatero, cinco años después, soltó una perla también histórica que debió de provocar mal contenidas carcajadas nasales al traductor simultáneo de aquella Cumbre del Clima de Copenhague: "La Tierra no es de nadie… excepto del viento". Con el tiempo, vuelvo a mirar el vídeo del bardo espontáneo del cambio climático, y donde producía espanto y conmoción, y tras la risa, produce hoy una cierta ternura: el tiempo, si no curarlo, lo dulcifica casi todo, o lo anestesia y arrumba en un trastero de la memoria.

Parece pues que a estos dos personajes públicos les fascina la propiedad, sea de los impuestos, sea del viento (que es el aire en movimiento). Sin embargo, no les importa mucho -ni a ellos, ni a otros- el coste de que vayamos en un sólo año a unas nuevas elecciones nacionales, tras dos con idéntico objeto. Al menos parece no importar mucho a los políticos con capacidad de decisión, y Carmen Calvo lo es: las estimaciones del Ministerio del Interior son de unos 160 millones de euros por comicios nacionales, pero apostaría doble contra sencillo que la realidad del gasto no baja del cuádruple de esa cifra oficial, y permítanme una dosis de jerga económico-contable: pérdida de horas de trabajo, campañas electorales de cada partido, costes de oportunidad y de subactividad, o sea, de dedicar a una actividad improductiva dinero público y privado; desvío de fondos financieros fuera de la actividad productiva o las necesidades de las familias, demoscopias de toda condición. Por no mencionar que el hartazgo, el desencanto y la desconfianza puede tener un coste intangible que, tarde o temprano, tendrá consecuencias materiales, y no muy halagüeñas.

Poniéndonos por bobos, ahora todos casi sin excepción se han lanzado a rasgarse las vestiduras con la evidencia más evidente desde hace muchos meses: que los ciudadanos no quieren más elecciones, ¡ya han votado dos veces! ¿Quién asegura que no se darán resultados equivalentes o igualmente complicados, por la profusión de partidos vigente? Quizá nos eviten las elecciones, y quizá nos hayan narcotizado con las negociaciones -vergonzantes en cierta medida-, y puede que el debate algo berlanguiano y no poco de asamblea de facultad de otros tiempos no haya sido sino un teatrillo para, una vez rotas las negociaciones y haberse dado los golpes de pecho y hechos los reproches, se van de vacaciones hasta septiembre. Y, se dirán: entonces ya, si eso, nos ponemos de acuerdo, no sea que nos corran a gorrazos -hablo de PSOE y Podemos- en unas elecciones que son un melón por calar a estas alturas de curso político.

Una mujer sabia de esta casa me sorprendió el jueves pasado, tras la investidura interruptus, cuando me dijo: "La irresponsabilidad de Pablo Iglesias en estas negociaciones puede acabar aupando al poder a su enemigo… con Núñez Feijóo de presidente del Gobierno". Ha sido lo más fino y estimulante que he oído en opinión política en esta semana, y se siente por Casado. Me entraron ganas de apostar on line veinte euritos al gallego "de la casta" como presidente… pero uno tiene principios. Maleables como los de aquella amiga que se declaraba "abierta, pero flexible". Me recuerda a Sánchez, por cierto.