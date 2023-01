Pienso y repienso en escribir un tema de actualidad y se me ocurre ¡nada menos! que hablar de Dios. Ni que fuera yo cura. Mas resulta que no hay tema de más tremenda actualidad que Dios porque ¿quién no tiene dudas?, ¿quién no se debate en su interior por esto o por aquello?, ¿quién piensa qué le pasará cuando se vaya al huerto?....

Todos los pueblos han tenido su dios…Los indios tenían uno muy popular llamado Balají. Los aztecas a Huitzlopochtli. Los egipcios a Osiris y a Seti y a Ra. Los griegos a Zeus y Poseidón. Los romanos a Júpiter y Saturno. Y así sucesivamente. Hasta los pueblos más primitivos que adoraban al Sol o a la Luna. Y más cercanos los musulmanes a Alá y nosotros a Jesucristo... Total esto es un galimatías. ¿Cuál es el verdadero?

Los entendidos dicen y explican que Dios es uno y se manifiesta a los hombres de una u otra manera, pero que siempre es el mismo y lo conocen los distintos pueblos según su cultura y entendimiento.

Otros te explican que Dios es el terrible juez que juzga y castiga, otros que es pura bondad padre de todos los hombres. Y los más entendidos proclaman que Dios es amor, que de Él se derivan todos los amores que en la Tierra existen. Idea muy hermosa y emotiva pensando en el tierno amor de la madre, el de un hijo o un hermano o un amigo o el entrañable de la persona que amas y compartes tu vida. No hay cosa más fantástica en la Tierra que fundirse en la mirada con la mujer que amas.

¿Te saco de dudas? ¿O te embrollo más tus sentimientos? Muchas veces me acuerdo de, me contaron, un anciano ya harto de todo que cada vez que pasaba por una Iglesia entraba, se sentaba en el último banco y decía: "Dios, aquí está José..." Y allí permanecía un buen rato en silencio y se marchaba después tan campante.

También me contaron, no sé si es verdad, que un célebre filósofo español que todos conocemos y cuyo nombre omito, siempre pregonaba su ateísmo. Pero cuando se estaba muriendo pidió con toda su alma, que le ayudaran a rezar un padrenuestro (por si acaso).

En fin querido colega, cada uno tiene sus problemas y sus pensamientos. Yo como colofón, digo que ojalá Dios exista y esté allá y podamos volver a ver al hijo, al padre, a la madre, al amigo que ha tiempo murieron. Que si está allá arriba, tendremos una eternidad en paz y concordia, sin guerras, sin cainismo, sin envidias, sin hambres ni tragedias. Ojalá una vida eterna nadando en el amor, como si fuéramos delfines nadando en un mar infinito.

P/D. Ojo y repito que no soy cura. Solo soy un boticario que pretendo dar a todo el mundo remedios para su cuerpo y hasta para su ánimo, cuando están tristes, mohínos, quejumbrosos o solitarios.