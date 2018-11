Para muchos Dios es el ser supremo creador. Para otros es un ser inventado por los hombres, sólo una idea. ¿Quién tiene razón?… sólo se sabrá cuando terminemos nuestra vida en la Tierra. O será la nada o será otra vida. Desde los principios de la humanidad el hombre ha adorado a ese ser supremo encarnado en el Sol, en la Luna, en Zeus griego, Júpiter romano, Horus egipcio, Marduk babilonio, Huitzilopochitli azteca, Alá, Yhavé, Jesucristo…Es una realidad que a través de los siglos el hombre ha creído en algo superior, solamente contemplando donde vive y la inmensidad que le rodea. Una vez pregunté a un piloto de Iberia, amigo mío, que si había visto a Dios en las alturas por donde el todos los días viaja. Y me contestó de sopetón "a Dios no lo he visto, pero sí a sus obras" .

Bueno, pues hay que tener respeto a todos cuantos tienen estas creencias, lo mismo que a los que no la tienen. Pero de vez en cuando surge el tema y hay quienes en razón o apoyo de sus tesis se permiten de manera burda directa o indirectamente decir más o menos m. cg. en Dios, y en derivación a nuestra entrañable Virgen María, u otras expresiones ofensivas o despreciadoras. Sólo viendo estas letras me da un telele. ¿Cómo se permiten ofender de esa manera a tantos creyentes? Los cristianos rezamos todos los días una oración fundamental "Padre nuestro que estás en los cielos…" Siendo así que lo consideramos nuestro padre. Y versus coloquial, si alguien te insulta diciéndote "…. en tu padre o en tus muertos" lógicamente reaccionas violentamente ¿O no? Pues lo mismo cuando se trata de Dios. Por eso se suele decir cuando algún deslenguado se pasa con sus escatológicas expresiones ¿por qué no lo dices sobre Mahoma, a que no te atreves?

Quizás toda esta ola venga de la mano con lo del entierro de Franco, que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Yo sé que antiguamente se enterraban dentro de las iglesias gente con mucha pasta que construían capillas para ellos Y fuera de ellas en cementerios adosados, al resto de vecinos. Esto casi se acabó afortunadamente con Carlos III.

PD/ Por supuesto que yo no soy nada más que un simple ciudadano y no tengo atribuciones eclesiásticas. Y además cuanto hoy escribo lo hago con el máximo afecto, aprecio y amistad con quienes opinan de otra manera. Ellos lo saben.