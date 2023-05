Para empezar, decir que no soy un capillita ni pretendo dar un sermón. Tengo como cualquiera de ustedes, mis dudas y mis creencias, lo cual no obsta para comentar lo que intento con este título DIOS Y EL PROJIMO.

Me gusta mucho la historia y leo con frecuencia revistas ad hoc. Últimamente Nacional Geographic, con documentos desde las más antiguas civilizaciones hasta lo más cercano a nuestro tiempo. Aunque como en todo hay veces que, en concreto esta revista, me tiene hasta la coronilla de tanto Egipto y los faraones. Pero en general tienen los estudios históricos una ventaja, pues además de ilustrarte y distraerte, te olvidas un poco de lo cansino que es la historia actual con tanta polémica política y partidista.

Volviendo al tema…..desde la más remota antigüedad todos los pueblos han creído en los dioses o en un dios, adjudicándole a ellos las vicisitudes del pueblo respectivo e incluso dividiendo las deidades según el asunto bueno o malo, venturoso o maléfico. Para mí, dentro de mis dudas es significativo que todos ellos crean en el más allá. Y en síntesis que Dios se refleja a todos los hombres de cual clase y raza de alguna más o menos forma velada. Es como si Dios fuera como un Sol que iluminan a todos de alguna forma. Y sobre todo pensando que este Dios, que se manifieste de forma diferente a cada pueblo es el que motiva el amor, el amor de unos enamorados, de un padre a un hijo, de un hermano a otro, de un hombre a una mujer etc. etc. Que no hay cosa más hermosa y sublime que el Amor.

Como todos ustedes saben el primer mandamiento de nuestra religión es "amar a Dios sobre todas las cosas y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO" Es sencillamente, no darse golpes de pecho y al vecino o a quien sea, que le den. Pues yo sabía por amistades que la religión musulmana, de Alá y Mahoma, que además del ayuno en el Ramadán, peregrinar a la Meca…. también reza del mismo modo…….ayudar al indigente, dar de comer al hambriento…etc, etc. Parecido es también entre la religión judía…no hurtar, no falso testimonio contra el prójimo…

Pero el otro día leyendo a los antiguos egipcios, me encuentro un pasaje, nada menos que de los años 2.300 a. de J.C. que me llamó la atención. "dar pan al hambriento, agua al sediento, vestido al que estaba desnudo Y UNA BARCA AL NAUFRAGO" Mandamiento del dios Osiris recogido en el libro llamado "Tribuna de los muertos" Esto de la BARCA me ha hecho mucho tilín. Porque metafóricamente o en un barco real es más verdad que un templo.

P/D ¿Y todo esto a qué viene? Pues sencillamente y no nos damos cuenta que en el mundo en que vivimos, cada vez hay más egoísmo, guerras, enfrentamientos, enemistades….SI ALGUIEN PASA HAMBRE, QUE SE LO APAÑE COMO PUEDA…….