Dios nos pille vacunados

Ya que como dicen lo vamos a coger todos, mejor que nos pille vacunados, con los deberes ciudadanos responsablemente hechos y sin hacer caso a los iluminados que inventan no sé cuantos bulos sobre una vacuna que, demostrado está, ha salvado un montón de vidas y ha permitido que la sexta ola (¡quién lo diría!) no guarde ninguna proporción entre el número de casos y el de fallecidos. Es cierto que como sociedad estamos cansados, que ya no sabemos si de esta saldremos mejor o igual de irresponsables, que la sanidad necesita un 'remecío' de campeonato por parte de quienes poseen la calculadora presupuestaria, que el debate entre salud y economía no siempre se ha afrontado con criterio... Cierto. Pero también lo es que debemos estar más cerca que lejos de ir tumbando esta pesadilla y que las vacunas han contribuido de manera decisiva a sobrellevar todo con algo de optimismo. Con mascarillas, pero con optimismo.