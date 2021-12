¿Dios existe?

No se trata de sensiblerías, se trata del amor, algo muy serio, pero que muy serio, porque no hay en nuestro mundo nada mejor que el amor en sus variadas formas. Lo contrario es la mala leche, el desprecio, la amargura, el odio, el rencor… Y en positivo, el amor se manifiesta en múltiples facetas: cariño, simpatía, dulzura, amistad… En Mineralogía hay una llamada escala de Mohs para medir la dureza de los minerales y en esta escala el número uno es el diamante, el más duro, siguiéndole el corindón, el topacio y así sucesivamente hasta el último de la lista que es el talco, que ya es blando blando. Pues lo mismo pasa en el amor, que va desde el infinito placer que existe cuando dos enamorados quedan embelesados mirándose a los ojos, hasta el saludo de un lejano pariente que de vez en cuando te dice buenos días.

No hay cosa más entrañable que el amor. Llena tu corazón de felicidad, de ternura, te hace ver las cosas de buen color, te quita la tristeza, el amargor. Amor es como una madre abraza a su hijo recién nacido, amor es cuando él y ella pierden la brújula y el mundo se apaga estando juntos, amor es aquellos dos viejecitos cogidos de la mano que pintara el artista bajo el título 'El amor no envejece', amor es recio y sincero cuando un padre abraza a su hijo hecho un hombre, amor es cuando dos colegas se ven de pronto tras una larga ausencia, amor es la sonrisa a una persona que no conoces pero que le saludas amistosamente o cuando tienes con un indigente un gesto de solidaridad y entrega respondiendo el beneficiado con una amistoso gracias. Amor es extasiarse mirando las estrellas una noche callada. Amor es perderse contemplando como el viento acaricia las ramas más altas de un árbol o cuando pierdes tú mirada allá en el infinito mar cuajado de olas. El amor no necesita dinero, aquello de contigo pan y cebolla, el amor ni siquiera comporta reciprocidad, el amor es limpio, dulce y sagrado. Si tienes amor eres feliz y si en tu alma no anida el amor nunca, es que eres un cabrón, o hijo de puta (con todos los respetos hacia la mujer que ejerce con su cuerpo por desgracia, abuso, coacción o necesidad extrema).

Por adelantado digo que yo no soy un beato ni un mea pilas. A veces me preguntan o yo mismo me pregunto… ¿Dios existe? Y encuentro una solución pensando y creyendo que Dios es el amor y de Él emanan todos los amores, como si fuera el sol que reparte sus rayos a todas partes. Por eso concatenamos "cielo" con felicidad. Su luz llega a todas partes y donde no llega, hay sombra, oscuridad y amargura. A veces las nubes: el rencor, el odio, la soberbia, la maldad... ensombrecen esa luz, ese amor divino. No hay que temerle a la muerte, al más allá, porque allí estará Dios con su infinito y maravilloso amor.

P.D. Sin querer ni pretenderlo, a lo mejor le he dictado la próxima homilía a nuestro querido ex párroco Antonio Jesús, desterrado injustamente ha unos meses de nuestro pueblo.