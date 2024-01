Diferentes domingos

El Homo Gaditanensis no tiene otra cosa que hacer una mañana de domingo que ponerse en una cola para comprar entradas y ver la final del COAC (Concurso Obsoleto de Angangos Catetos). Ver es un verbo muy amable para ese suplicio de nueve o diez horas. Más bien tragarse. Es lo que vengo diciendo desde hace días. Qué diferencia hay en esta ciudad entre las personas que vuelcan todo su interés en la fiesta de los piojosos y las que un domingo por la mañana, valga la comparativa, van a misa de 10, compran en La Dulcería de la Rondeña de la calle Ancha una latita de caramelos de violetas y un cuarto de cortadillos de cabello de ángel, se toman un BiterKas en El Serrallo y para casa. Personas de orden. En cambio, las otras ¿personas? echaron todo el día en la calle, pues la cochambre de sus casas les empuja a no volver hasta por la noche. De la cola de la final se fueron a La Caleta a beber litronas y comer pescado frito para reforzar los lamparones que llevan de serie en sus ropajes de Cáritas, luego siguieron con los cubalibres por San Antonio, donde se celebraba otra gran catetada: la Ostionada. Más tarde se acercaron a los alrededores del Falla para ver el ambiente, que es algo típico entre las personas ociosas de Cádiz, y ya ebrias acabaron en sus casas rendidas, oliendo a sudor, con el aliento de un dragón con paperas y cantando cuplés verderones. La gentuza que no deja que esta ciudad progrese.