Dichos cubanos

En tiempos en que los periódicos, las radios y las televisiones no cesan de inundarnos de noticias serias, pronunciamientos solemnes, infinitas promesas y rotundas descalificaciones, me permito escribir hoy en una onda totalmente diferente. Pretendo, junto con ustedes, asombrarme y divertirme con la creatividad del pueblo cubano a la hora de crear expresiones populares para describir las más diversas situaciones. Veamos algunos ejemplos.

"Ser zurdo a las dos manos", se dice de alguien que es un inútil. "Tener reuma en el codo", del tacaño.

"No ser baúl", significa ser incapaz de guardar un secreto. "Estar perdido en el llano", o "caerse del andamio", es no enterarse de lo que pasa.

"Faltarle al nacer dos o tres aguaceros y una mano de abono para cuajar", se dice de quien es algo atontado, mientras que "coger cuota doble de feo", o "si compraran feos, lo pagaban doble" se dirá del que es muy feo.

"No dar ni decir donde hay", o "no darle luz a un ciego" se aplica a quien es muy poco servicial, y "se mastica pero no se traga", del pedante.

"Estar desaparecido" se dice del muy delgado, y, también: "Ese perdió la libreta de la comida". Si es calvo total dirán que es "un lapicero sin tinta", y si es bien parecido: "Está que da la hora".

"Se le apagó la cocina" señala a alguien que tiene alteradas sus facultades mentales. Si es muy comilón dirán que es "un dragón de siete cabezas".

"Tener cuerpo de tú y cara de usted" se dice de una mujer de cuerpo juvenil pero en cuya cara se refleja una edad mucho mayor.

"No es mi maletín", significa que no me interesa lo que me cuentas. "Estar listo para la fiesta" es un poco macabro porque se aplica a quien está a punto de morir.

Podría seguir pero espero que con estos ejemplos se hayan entretenido un poco. Por cierto, "comprar un elefante y no saber qué hacer con la trompa" se aplica a quien no sabe qué hacer con las consecuencias de algo que ha dicho o hecho. ¡Cuidado con las promesas electorales, que hay hemerotecas!