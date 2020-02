Miro de reojo todos los días la entrevista que se publica en esta página y me da la risa. Ya planteé aquí hace unas fechas mis reservas en cuanto a la afición a la lectura que dicen tener la mayoría de los entrevistados. Es un postureo para no quedar como lo que son: unos ignorantes. Pero más jocosidad me provocan cuando hablan de viajar. ¡Se inventan los viajes! Roma, ciudad santa, es el destino preferido de algunos. Ja, ja, ja. Qué se le habrá perdido a estos catetos en una de las cunas de la civilización tan plagada de iglesias. Absolutamente nada. Lo mismo ocurre con otros destinos. Estas personas, háganme caso, no han pasado del Tiro Pichón cuando ya entonan eso de que fuera de Cádiz se asfixian como un pescado. Dicen que viajan y luego escucha una sus coplas (yo no, claro) en las que se jactan de que con esta ciudad ya lo han visto todo, que si el Río Saja es la primera venta de la provincia o que pasando la Cruz Verde ya sienten extranjeros. Luego vienen aquí, junto a mi columna, a presumir de sus viajes. Carnavaleros por el Mundo. Ya están tardando en hacer un programa televisivo con ellos. Lo extraño es que no ha aparecido todavía la foto de alguno en el máximo esplendor del catetismo nativo: con la bufanda del Cádiz delante de la Torre Eiffel o de la Muralla China. Qué fatiga. Yo también sueño con un viaje.. hacia atrás en el tiempo con destino a un Cádiz culto y señorial que se perdió. Para llorar.