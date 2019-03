El jueves fue el Día mundial de la Poesía. Hay tantas causas que faltan días, así que lo comparte con el de la Eliminación de la discriminación racial, del Síndrome de Down, de los Bosques, de los Archivos y de la Marioneta. Aunque me sumo a todo, claro, me he permitido una celebración personal con brindis a la poesía por mucho que sepa que a ella, le va a dar igual.

Me enfrentaba a un día de esos que, bueno, puedes dejar pasar como un día más, o puedes sacarle partido a las "pequeñas cosas", que diría Serrat. Tenía un curso de formación en Jerez y no me apetecía ir, pero lo hice. El sentido de la responsabilidad es muy difícil de apagar. Estuvo… bueno, más o menos. Lo bastante bien como para encontrar hebras que me permitan tirar del hilo, y lo bastante mal como para que al salir descartara volverme directamente a casa con un compañero, y prefiriera atravesar todo Jerez para tomar un tren, disfrutar así del paseo y, de paso, de la primavera. En días como este, si pierdes el tren, no te enfadas, sales de la estación, te sientas en una terraza y te pides una caña. Porque has decidido que no vas a correr, que no importa lo pronto que llegues a Ítaca, sino cuánto disfrutes del viaje. Y disfrutas. Es solo un paréntesis minúsculo, pero es primavera y hace sol y el Levante no tiene suficiente fuerza para amargarte el día, como no la tiene el retraso del tren o la comida que se pega. ¿Qué más da? Hay momentos que te permiten vivir en lo relativo. En el tren, cada chico y chica van enfrascados en su móvil, no importa si van acompañados o no. El móvil nunca se apaga. Notas el salto generacional. Pero para ti, el trayecto dura solo diez minutos, y no puedes desperdiciarlos mirando pantallas que te distraigan de tu momento porque hace sol y es el Día de la poesía y acabas de descubrir (¿o ya lo sabías?) que poesía es también una caña en primavera robada a la rutina. Será la edad, sí, pero he tenido que cumplir muchos años para encontrar momentos así.