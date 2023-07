Eran los duros años de los teléfonos de rueda, aquellos no tan lejanos años de los largos días de verano, de las sombras rayadas con los colores del Racing y el olor penetrante de la arena mojada tras las trincheras de madera. Eran los años de las digestiones de dos horas, y tardes de puesta de sol infinitas. Los años de dorada arena interminable hasta llegar a la orilla. Eran los años de Puntilla. Llegábamos temprano, y tras las primeras reuniones improvisadas, en donde nada nos detenía, recolectábamos paquete de Churruca vacíos. El estado mayor organizaba el llenado de paquetes, y varios exploradores volvían para avisar de que el enemigo, situado tras las dos huecos de casetas, ya estaba en posición. Con los bolsillos del bañador cargados de hasta seis granadas de arena, partimos raudos al combate. Aún no era la hora de las bolas de arena mojada preñadas de metralla concha fina. Era el momento del sudor, del hormigueo en el estómago, el momento de los valientes, y de algún que otro cobarde, de delicados pies, con sandalias cangrejeras, que se retrasaba por el calentón del plástico. Ya era tarde para dar marcha atrás, y aún era pronto para llegar a la orilla. Las granadas silbaban sobre nuestras cabezas, a mi lado, el impacto directo de una de ellas, dejó tendido en la arena al recién llegado de Sevilla, no sentimos lastima por él. Otros, desertaron al comienzo de la refriega, aterrados por las voces maternales que reclamaban su presencia para untarles crema Nivea sobre sus espaldas. Se acababa la munición, la tregua se veía cerca, y los supervivientes corrimos hacia la orilla perseguidos por el enemigo, tan exhaustos como nosotros, pero con munición, se habían preparado el día antes y disponían de mas cartuchos que nosotros. Era el momento de los proyectiles mojados, y nos defendimos bien. De momento el rumor de la olas, el sabor a sal y los restos de arena sobre el cuerpo, nos obligó a meternos en la batalla naval contra las lejanas boyas, ya no había enemigos sólo el mar y las carreras… pero no todo había terminado, aún quedaba el partido de la tarde, después del polofla… no había tiempo para la siesta, eran días de guerra y no teníamos teléfonos móviles.