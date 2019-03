El Diario y P/D

Por las mañanas lo primero que se ve por la calle es a Oliva repartiendo el Diario y a Ana Mary repartiendo el pan. Y después dirán que la mujer no trabaja. Son la primera imagen de este pueblo. Y es que tenemos ya la costumbre de echar una ojeada al periódico nada más salir de casa. A ver qué ha pasado, ver la primera página y luego ya leerlo con tranquilidad. Después al tomar café, segunda ojeada, a menos que se haya adelantado alguien, lo coja y sentado en su mesa desayunando lea hasta los anuncios e incluso haya alguno que hace el crucigrama, mientras los demás parroquianos echan chispas esperando turno. Cada uno tiene sus manías; yo, por ejemplo, lo primero que veo es a Mki Duarte para comenzar el día con una sonrisa, porque son geniales. Mi amigo Paco lo primero que ve son las esquelas para recontar y hacer la media de las edades de los que se han marchado al otro mundo. Otros, cómo ha quedado el Cádiz, el partido en la tele o el cupón de los ciegos. Cada cual, la página preferida. Por cierto, hay una queja que yo tengo: es difícil pasar las páginas, hay que mojar los dedos índice y pulgar con saliva para pasar de una a otra. Y propongo una solución: que el córner, parte superior de una hoja sí y otra no, esté recortada un ápice. No sé si será posible, pero los clientes lo agradecerían y sería una curiosa novedad, aparte del ahorro salival.

Mi primer recuerdo es ver a mi padre sentado leyendo el Diario aquel de sábana que le tapaba entero. Y recuerdo cómo se enfadaba los lunes porque solo venía la Hoja del Lunes en vez del Diario. Luego hemos crecido con él y cada uno lo leía cuando lo pillaba y era cotidiana la interrogación de "¿dónde está el Diario?". Porque alguno se lo llevaba en exclusiva a su cuarto.

Yo recuerdo con nostalgia la calle Ceballos, a Augusto Delkáder, mis viejos amigos que se fueron, el gran jefe don Federico Joly en su santa sanctórum, Antonio Pérez Sauci, Agustín Merello... Agustín me hizo, hace ya un tiempo la primera entrevista en los albores de la democracia. Luego me he pasado por distintas páginas del Diario, menos por una que espero tarde mucho. Podría escribir mucho más, pero tengo un cupo de caracteres.

P/D Aunque nada tiene que ver con el tema, pregunto, si me pueden informar: ¿Es cierto que el Obispo de Cádiz se va ya? Tampoco tiene que ver con el tema y, sea una cosa u otra, al comienzo de la misa dominical se canta: "Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor; ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén...".