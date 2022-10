Día para despertar

Pues no hay manera de que el Cádiz sume de tres en tres esta temporada. Cuando no es el mal juego, es una caraja y cuando no es la caraja es un árbitro que se pasa con el tiempo añadido, pitando un penalti, que sí que lo fue, con el tiempo ya cumplido. Lo del VAR y los mega tiempos añadidos, son con perdón, una reverenda mamarrachada, porque vinieron a mejorar el fútbol y se lo están cargando. Tampoco me parece justo cargar las tintas sobre el Pacha Espino, que, si bien no está viviendo un momento dulce como la pasada temporada, es un ejemplo de entrega. Creo que el empate final se puede considerar justo, pero de sabor muy amargo por como llegó. Así que, como lamentarse no sirve de nada, hay que seguir trabajando. Pero es una pena que dos partidos seguidos que estaban para ganarlos, y ante rivales que pueden estar al final en la pelea por el descenso, se acaben empatando. Y, aparte, lo de la fortuna del Cádiz con los árbitros lo dejamos para otro día. La parte positiva de todo esto es que el equipo sigue en dinámica positiva y ya encadena tres jornadas sin perder. Esto siempre es positivo en lo psicológico, aunque a efectos prácticos da lo mismo perder dos partidos y ganar uno que empatar tres. Pero el hecho de no perder te hace ver las cosas de otra manera. Creo que el equipo se está encontrando poco a poco y también juega a nuestro favor que, a pesar de no acabar de despegar en la clasificación, la zona de salvación sigue estando a tiro de piedra. Pero sigue insistiendo Sergio González en que aún falta ese puntito de confianza, de verse capaz de ganar a cualquiera. Y ese es el principal objetivo que hay que conseguir. Y tiene razón el entrenador en que ahora se está compitiendo para ganar los partidos. Y con todos estos ingredientes recibimos a Betis al que están empezado a calificar en Sevilla como uno de los mejores Betis, si no el mejor, de la historia. El equipo dirigido por Pellegrini tiene recursos para todo. Sabe jugar bien y ganar cuando se puede hacer y cuando lo de jugar bonito se pone feo toman el camino del mono de trabajo y se gana como sea. Pero bueno, el técnico chileno espera un rival complicado, porque el Cádiz es un equipo que está empezando a levantarse. Y aunque la visión global de este Betis sea la de un equipo fuerte, con peligro y bien armado, cosa que es cierta, no es menos cierto que fuera de casa no tiene la capacidad letal que está mostrando en el Benito Villamarín.

El Betis es mortal en su casa, ganándolo todo, pero fuera de ella ha jugado cuatro partidos y solo ha ganado uno, ante el Mallorca. Ha cosechado dos derrotas, ante Real Madrid y Celta de Vigo, y no pasó del empate a cero ante un Valladolid al que le está costando también salir del hoyo. Por tanto, hablamos de un equipo que no brilla fuera de casa y estamos obligados a que siga sin hacerlo. Al Cádiz le hace falta ya como el comer un golpecito de autoridad, ese puñetazo en la mesa que nos despierte de una vez por todas. Y yo creo que hoy es el día para ello.