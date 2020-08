Después de Estepa

La tormenta pudo con el calorón. La provincia sevillana tiene eso, se forma una tormenta de verano que pone cien litros de agua por metro cuadrado, o lanza desde el cielo proyectiles de hielo, munición de vieja alabarda. Destroza cultivos, rompe cristales, hace daño. Oía al alcalde de Estepa con un talante positivo, constructivo, realista. Me gustó. No lo conozco, no sé nada de él sólo que los estepeños tienen en la Alcaldía a un tipo tranquilo capaz de afrontar los grandes retos que se le pongan por delante. La política tiene también estos rasgos nobilísimos que hacen que valga la pena. En los próximos días, las próximas semanas, con sus propios recursos humanos y materiales, más lo que le presten otras instituciones, intentará poner a su pueblo en el camino, otra vez.

Es como lo de Galicia y los fuegos. Junto al lago de Doniños vi una tarde de verano arder el monte de enfrente. Un incendio pavoroso, devastador. Enseguida anocheció, el rojo fuego mutó el verde de los pinares. Oscuridad y candela encendida. Hubo años peores, se daban simultáneamente. Si habían intervenido manos de vecinos de las aldeas, qué estampa de maldad tan grande. Pero era así, los pirómanos eran ellos mismos, el verso de Antonio Machado de nuevo, el hombre de estos campos que incendia los pinares... Es otro modo de destrucción, la mano del hombre. Las tormentas de verano, las inundaciones, los hechos naturales y la nefasta intervención humana en la naturaleza, en la vida, no recuerdan la debilidad y el pobre equilibrio que somos. Por eso Estepa me ha recordado que no se puede bajar la guardia, que hay que estar permanentemente preparados para las catástrofes y las desgracias. Antes no hubo bomberos que acudieran en un tiempo mínimo a ayudarnos, ni tantas cosas que hoy tenemos por fundamentales e imprescindibles. Pues que Estepa nos recuerde que hay que enumerar las desgracias posibles y tener un arsenal preparado de remedios, una actuación urgente, inmediata. Es la lección de Estepa tras la inundación, tras la tormenta de verano, que son así los modos en que llega lo malo a nuestras vidas.Aquí, por ejemplo ¿hay una comisión que haya preparado las respuestas a lo malo que nos pueda llegar? ¿se ha establecido lo malo que pueda llegar? Pienso que los vecinos estaremos mucho más tranquilos si el mecanismo existiera, si existieran los mecanismos de defensa para cuando ocurra lo malo, si ocurre. Si es así, nos reconciliaríamos con la política, con los políticos. Como seguro lo están los estepeños con su alcalde, un hombre sereno que sabe lo que tiene que hacer. Esa impresión me dio.